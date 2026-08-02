La HORA EXACTA para ver América vs Santos, partido de la jornada 3 del Apertura 2026

La emoción del torneo Apertura 2026 continúa este domingo con un duelo vibrante que acapara las miradas en el balompié nacional. En el marco de la jornada 3, el Club América se alista para saltar al terreno de juego con el firme objetivo de sumar tres unidades más que le permitan consolidarse en la parte alta de la clasificación general. Del otro lado del campo, Santos Laguna llega con la necesidad de cambiar el rumbo tras un inicio flojo en el certamen, sabiendo que una visita a la capital siempre representa una prueba de máxima exigencia para recomponer el camino en la campaña.

¿Cómo les fue en el arranque de torneo al América y al Santos?

Para llegar a este compromiso, el camino inicial de ambas escuadras ha presentado contrastes en este arranque de torneo. En las primeras dos fechas disputadas, las Águilas han buscado afinar su funcionamiento colectivo para sumar unidades valiosas que marquen el paso en la parte alta de la tabla. Por su parte, los laguneros han tenido un inicio cuesta arriba en estas dos jornadas anteriores, enfrentando tropiezos y ajustes tácticos que los obligan a redoblar esfuerzos de manera inmediata si quieren evitar que los puestos de clasificación se alejan temprano en el campeonato.

HORARIO del partido América vs Santos

Todo está listo para que el silbatazo inicial resuene con fuerza esta tarde. La cita imperdible para los aficionados está pactada para arrancar hoy en punto de las 17:00 hrs, un horario tradicional de domingo que promete una gran entrada y un ambiente inmejorable en las gradas del Estadio Banorte. Las Águilas buscarán imponer condiciones desde el inicio del encuentro, aprovechando el horario vespertino para acorralar a su rival y hacer valer la localía con un planteamiento ofensivo.

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