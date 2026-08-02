Ni 15 millones pagaría Juventus por un campeón del mundo con Argentina

La Selección de Argentina figuró como una de las selecciones protagonistas de la Copa Mundial de la FIFA 2026™. Sin embargo, dentro del mercado de fichajes se ha revelado la negativa de un grande de Italia como la Juventus para fichar a un campeón del mundo con La Albiceleste.

Según reportes desde Italia, la Juventus se bajó de las negociaciones por Emiliano Martínez. La razón por la que el cuadro de Turín optó por negarse a intentar fichar al portero argentino es por los 15 millones de dólares por los que costaría la operación.

Dibu Martinez, Argentina

Juventus se baja de las negociaciones por el Dibu Martínez

La Vecchia Signora busca un nuevo portero para el mercado veraniego y contaban con Emiliano Martínez como una de sus principales opciones. Sin embargo, el portero cuenta con un salario que rondaría los 9 millones de dólares anuales. Además de que en Aston Villa pedían una cifra importante para poder aceptar una transferencia definitiva.

A pesar de que el “Dibu” Martínez pidió que el equipo de la Premier League facilitara su salida, fue la negativa de la Juventus la que terminó por sepultar cualquier posibilidad de transferencia. Dejando atrás el acuerdo que habrían tenido desde la directiva italiana y el entorno del portero argentino.

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El paso de Emiliano Martínez en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Emiliano Martínez se consagró en la reciente justa mundialista como el portero con más partidos en el torneo con La Albiceleste. Por lo que el “Dibu” sigue figurando como uno de los máximos referentes de su selección tras obtener un subcampeonato y un título del mundo en los dos Mundiales que disputó.

Soccer Football - Champions League - Aston Villa v Bayern Munich - Villa Park, Birmingham, Britain - October 2, 2024 Aston Villa’s Emiliano Martinez celebrates after the match REUTERS/Dylan Martinez|Dylan Martinez/REUTERS

El registro de Martínez en la Copa Mundial de la FIFA™ consta de 15 partidos jugados, 16 goles en contra y 1,500 minutos disputados. Además de dejar 5 porterías imbatidas y un Guante de Oro en la edición del 2022 que le consagró como uno de los mejores porteros del mundo.