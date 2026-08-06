La HORA EXACTA para ver el América vs San Diego, juego de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

El Club América comenzará su participación en la fase de grupos de la Leagues Cup 2026 cuando enfrente al San Diego FC en el Estadio Banorte. El equipo de Guillermo Almada busca tener su mejor participación en el torneo entre la Liga BBVA MX y la MLS, pero para ello necesita comenzar con un buen resultado ante el equipo californiano a quién enfrentará en una hora definida.

Este compromiso será uno de los cuatro encuentros de la Leagues Cup 2026 que se disputará en territorio mexicano. El partido entre América y San Diego FC se disputará en el Estadio Banorte este 6 de agosto.

Te invitamos a leer: ÚLTIMA HORA: Suspenden partido de la Leagues Cup 2026 por mal clima HOY 5 de agosto

HORA EXACTA para el América vs San Diego FC, juego de la fase de grupos de la Leagues Cup 2026

La hora exacta del comienzo del partido entre el América y San Diego FC fue calendarizada por la MLS y la Liga BBVA desde que se anunció la nueva edición del torneo. El compromiso en el Estadio Banorte comenzará a las 8:00 p.m.

Probabilidad de victoria entre América y San Diego FC

De acuerdo con Polymarket, el resultado más probable durante los primeros 90 minutos del juego entre América y San Diego FC es un triunfo de las Águilas del América. El conjunto dirigido por Guillermo Almada apunta a ganar el 66 por ciento de las simulaciones mientras que un empate está proyectado en el 20 por ciento de ellos. El club de la MLS solo se impone en el 15 por ciento.

Te puede interesar: Ni Mier ni Gudiño: este sería el nuevo portero de Cruz Azul tras la Leagues Cup

La actualidad de ambos equipos es muy distinta y eso es clave para definir la probabilidad de victoria del compromiso. El Club América es el superlíder de la Liga MX con siete puntos en tres jornadas. Por su parte, el San Diego FC ocupa la 13° posición de la Conferencia Oeste de la MLS tras sumar solo 21 puntos.