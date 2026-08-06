Ni Mier ni Gudiño: este sería el nuevo portero de Cruz Azul tras la Leagues Cup

Cruz Azul se concentra en el calendario de la Leagues Cup 2026 mientras la competencia por la portería sigue abierta. Kevin Mier mantiene el puesto como titular para el torneo internacional. No obstante, tanto el colombiano como Andrés Gudiño han tenido actuaciones extrañas. En tanto, Joel Huiqui ya tendría un plan para después del certamen.

Mier podría salir del equipo titular aunque fue una pieza decisiva en la obtención del título del Clausura 2026. En el Apertura 2026, Huiqui incluso decidió darle descanso frente a Atlante para probar a Gudiño, quien tampoco aprovechó la oportunidad tras recibir 3 goles y equivocarse en la primera anotación del rival.

El salario de Kevin Mier supera los $200 dólares por hora|Mexsport

¿Quién es el portero que será la nueva apuesta de Cruz Azul?

De acuerdo con información de El Podcast de La Máquina, el cuerpo técnico contempla darle protagonismo a Emmanuel Ochoa una vez que concluya la participación celeste en la Leagues Cup. El joven guardameta recibiría la oportunidad de disputar dos partidos de la Liga BBVA MX para comenzar a competir de manera más seria por un lugar en el primer equipo.

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La decisión no significaría la salida inmediata de Kevin Mier de la titularidad. La intención sería evaluar el crecimiento de Ochoa en encuentros oficiales y, al mismo tiempo, ampliar las opciones de Cruz Azul.

¿Quién es Emmanuel Ochoa y por qué atajaría en lugar de Gudiño?

Emmanuel Ochoa Rico nació el 5 de mayo de 2005 en Salinas, California. Tiene 21 años, cuenta con nacionalidad mexicana y estadounidense, y ha representado a la Selección Mexicana en categorías juveniles.

El arquero es considerado una de las principales promesas de La Noria. Además de su desarrollo en las fuerzas básicas, ya tuvo sus primeros minutos con el primer equipo durante la Concacaf Champions Cup 2026, cuando disputó la serie frente a Vancouver FC. Jugaría el Apertura 2026 para sumar minutos en la Regla de Menores, algo que no puede lograr Gudiño.

Emmanuel Ochoa regresa de su lesión en Cruz Azul|Crédito: @eochoa.official / IG

Kevin Mier seguiría como titular en la Leagues Cup

Por ahora, Kevin Mier continuará defendiendo el arco celeste durante la Leagues Cup 2026. Cruz Azul debutará frente al Philadelphia Union, después enfrentará al New York City FC y cerrará la primera fase contra Chicago Fire. Luego, Joel Huiqui le daría minutos a Emmanuel Ochoa en el Apertura 2026.

