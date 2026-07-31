La HORA EXACTA para ver el Bravos de Juárez vs Pumas, partido de la jornada 3 del Apertura 2026 de la Liga BBVA MX

En punto de las 21:00 horas los Bravos de Juárez reciben a unos Pumas que llegan motivados tras vencer al Club Toluca en el Estadio Nemesio Diez, sin embargo, los locales se encuentran necesitados de sumar sus primeros puntos en el Apertura 2026, por lo que deberán redoblar esfuerzos y complicarle la visita a los Pumas de Estaban Solari.

Juárez se encuentra en la posición número 18 de la Tabla General del torneo en curso, esto tras caer derrotado en la primer jornada ante el Puebla con un marcador de 0-1 y tras caer en la jornada ante las Chivas de Guadalajara en la jornada 2 con un marcador de 1-0, Juárez es el único equipo que de momento no ha podido celebrar ningún gol en lo que va del torneo.

Por su parte, los Pumas de la Universidad Nacional Autónoma de México llega ilusionados tras lograr vencer 1-2 al Toluca en la jornada 2 del Apertura 2026, sin embargo, en la jornada 1 tropezaron 0-3 al recibir a los Tuzos en el Estadio Olímpico Universitario; para este partido, los universitarios logran recuperar a su Director Técnico, Esteban Solari quien se fue expulsado ante Pachuca.

En caso de que Pumas consiga la victoria podría llegar a posicionarse dentro de los primeros 8 lugares de la Tabla General, por otro lado, Juárez en caso de conseguir la victoria escalaría a la posición número 12; ambos panoramos es dependiendo de distintos resultados.

¿Dónde ver EN VIVO el partido entre Juárez y Pumas?

Recuerda que ka transmisión de este partido será llevada por Azteca Deportes y la podrás ver en todas nuestras plataformas:



Canal 7

Streaming Web

App Azteca Deportes

MxM web

Lee también:

