La HORA EXACTA para ver el México vs Sudáfrica, partido de inauguración del Mundial 2026

Por fin llegó la hora, la Copa Mundial de la FIFA 2026™ llegó a la Ciudad de México y el partido inaugural será entre México y Sudáfrica, al igual que en Sudáfrica 2010, se repetirá el duelo de aquella inauguración.

Tras esto, aún hay muchas personas con la duda sobre la hora EXACTA en la que se transmitirá el partido inaugural y a continuación te resolveremos esta duda y todo lo que gira a su alrededor.

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Detalles del horario para la inauguración en el Estadio Ciudad de México

El Estadio Ciudad de México se vestirá de gala para recibir al mundo entero, consolidándose como el escenario principal de esta gran justa futbolística. Para todos aquellos que planean seguir la transmisión en vivo o que asistirán personalmente al recinto, es fundamental conocer la logística detrás de este magno evento.

La organización ha dispuesto un cronograma sumamente estricto para garantizar que todo se desarrolle con la seguridad y el espectáculo que la FIFA exige. A partir de las 06:00 horas, se activarán los dispositivos de la llamada "última milla". Este término, crucial en la logística de eventos masivos, hace referencia al perímetro de seguridad y exclusividad que rodea al estadio. Es en este tramo donde los aficionados deben superar los primeros filtros de revisión, control de boletos y seguridad perimetral. Se recomienda a los asistentes llegar con suficiente antelación, ya que el paso por estos filtros es obligatorio para todos, independientemente de la zona que hayan adquirido en su boleto.

Posteriormente, a las 09:00 horas, se realizará la apertura oficial de puertas del Estadio Ciudad de México, permitiendo el acceso gradual de los miles de espectadores. El ambiente comenzará a elevarse conforme se acerque el mediodía, pues a las 11:30 horas dará inicio la ceremonia oficial de inauguración. Este segmento del programa incluirá un despliegue visual impresionante, con presentaciones musicales de talla internacional y homenajes diseñados específicamente para celebrar la cultura mexicana y el legado de los grandes futbolistas que han dejado huella en la historia de las copas mundiales.

Este espectáculo de apertura está diseñado para tener una duración exacta de 35 minutos, concluyendo puntualmente a las 12:05 horas. Tras el show, el campo se despejará para permitir que los equipos salgan a la cancha a las 12:10 horas para sus ejercicios de calentamiento, permitiendo que el público sienta la energía de los jugadores antes del encuentro. La invitación de las autoridades es clara: para evitar contratiempos, aglomeraciones innecesarias o el riesgo de perderse la ceremonia, es vital que los asistentes estén en sus asientos a más tardar a las 11:00 horas.

Horario y Dónde VER EN VIVO el partido entre México y Sudáfrica:

Y por último, el partido comenzará en punto de las 13:00 horas y la transmisión la podrás ver a través de la señal de TV Azteca 7, el sitio web oficial de aztecadeportes.com y la App Oficial de TV Azteca Deportes.

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