La HORA EXACTA para ver el Paraguay vs Australia, partido final del Grupo D de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Fase de Grupos de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM entra en su etapa de definición y el margen de error ha desaparecido por completo. Las selecciones de Paraguay y Australia protagonizan un duelo de matar o morir, donde los cálculos matemáticos quedan en segundo plano y la única consigna es conseguir los puntos necesarios para asegurar un lugar en los Dieciseisavos de Final en las acciones del Grupo D.

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Por un lado, la escuadra sudamericana llega con la obligación de imponer la histórica "garra guaraní" sobre el terreno de juego desde la cancha del Estadio Bahía San Francisco.

La Albirroja sabe que necesita hacer valer su orden táctico y su tradicional fiereza defensiva, apostando por transiciones rápidas y el peligro constante que siempre logran generar en las jugadas a balón parado para abrir el marcador.

Enfrente tendrán a unos Socceroos que jamás dan una pelota por perdida. Fieles a su estilo, los representantes de la confederación asiática basarán su estrategia en el despliegue físico incesante, transiciones por las bandas y un juego aéreo imponente. Australia ha demostrado que sabe competir bajo máxima presión tras vencer a Turquía y caer ante Estados Unidos.

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¿A qué hora ver el Paraguay vs Australia EN VIVO?

El balón rodará en punto de las 20:00 horas (tiempo del centro de México). No te pierdas ni una sola acción de este vibrante encuentro, con el minuto a minuto de este vibrante encuentro desde el Sitio Web y la App oficial de Azteca Deportes.

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