LA IA PREDICE LOS EQUIPOS QUE ESTARÁN EN EL SUPER BOWL LX

Previo al arranque de las Finales de Conferencia de la temporada 2026, la inteligencia artificial proyecta a los equipos que podrían disputar el Super Bowl LX, programado para el próximo 2 de febrero en el Levi’s Stadium. Con base en el análisis de los enfrentamientos de la post temporada, el panorama rumbo al juego por el campeonato presenta contrastes entre defensivas consolidadas, localías determinantes y escenarios clave en la posición de mariscal de campo.

Conferencia Americana

En la Conferencia Americana, el duelo entre New England Patriots y Denver Broncos se ve influido por la situación del quarterback de Denver, tras la lesión de tobillo de Bo Nix, lo que podría dar paso a Jarrett Stidham como titular. New England llega tras una actuación defensiva con múltiples robos de balón en la ronda divisional, mientras que el novato Drake Maye ha tenido participación constante en la conducción ofensiva.

La combinación entre presión defensiva y control del ritmo coloca a los Patriots como el equipo proyectado por la IA para avanzar al Super Bowl.

Conferencia Nacional

En la Conferencia Nacional, Los Angeles Rams visitan a Seattle Seahawks en un enfrentamiento divisional con contextos distintos, Seattle afronta el partido con una victoria amplia en la ronda previa, respaldado por su desempeño defensivo y la localía en Lumen Field. Los Rams, por su parte, llegan tras una seguidilla de partidos fuera de casa y un duelo extendido a tiempo extra, factores que influyen en la proyección de la IA, que apunta a Seattle como el representante de la NFC.

De cumplirse estas proyecciones, el Super Bowl LX enfrentaría a New England Patriots y Seattle Seahawks, una reedición de un duelo histórico en la NFL, aunque con planteles y protagonistas distintos, el posible enfrentamiento pondría frente a frente a un mariscal novato ante una defensiva consolidada, en un escenario neutral que definiría al campeón de la temporada.

