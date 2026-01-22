Este fue el pick en el Draft de cada QUARTERBACK rumbo a las Finales de Conferencia

Cuando la NFL llega a su fin de semana más pesado antes del Super Bowl, el debate se enfoca en lo de siempre: quién tiene la mejor defensa, quién ejecuta mejor en el cierre y quién comete menos errores. Pero detrás de ese análisis existe otro detalle que ayuda a explicar por qué ciertos equipos llegan tan lejos: el quarterback y el camino que recorrió para convertirse en titular.

El pick de cada quarterback rumbo al Super Bowl LX

Tres de los cuatro quarterbacks que siguen vivos fueron selecciones top 3 globales del Draft, mientras que el cuarto fue elegido hasta la cuarta ronda. Es un contraste que resume perfectamente la lógica de la liga: la ruta más común hacia el éxito sigue siendo invertir alto en la posición, pero todavía existe espacio para historias inesperadas.

Los nombres marcan el mapa con claridad:



Matthew Stafford, seleccionado primero global en 2009 , aparece como el perfil clásico: talento premium, construcción alrededor y experiencia acumulada hasta volver a pelear por el gran escenario.

, aparece como el perfil clásico: talento premium, construcción alrededor y experiencia acumulada hasta volver a pelear por el gran escenario. Sam Darnold, elegido tercero global en 2018 , llega con una narrativa distinta: años de presión, cambios y finalmente un contexto que le permitió sostenerse en el momento correcto.

, llega con una narrativa distinta: años de presión, cambios y finalmente un contexto que le permitió sostenerse en el momento correcto. Drake Maye, también tercero global pero en 2024 , representa el molde moderno: impacto rápido, crecimiento acelerado y una llegada temprana a la fase más alta de la temporada.

, representa el molde moderno: impacto rápido, crecimiento acelerado y una llegada temprana a la fase más alta de la temporada. Y luego está la excepción que le da sabor al dato: Jarrett Stidham, seleccionado 133 global en 2019, el único que no trae etiqueta de “elegido”. Esto debido a que su lugar como titular no llegó por continuidad, sino por necesidad. El quarterback tomará las riendas del equipo después de la lesión de Bo Nix.

