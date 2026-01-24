ÚLTIMA HORA en la NFL: esto es lo MÁS RECIENTE sobre la TORMENTA INVERNAL que preocupa a los playoffs

La NFL está acostumbrada al caos, pero esta vez el rival no viste uniforme ni lleva casco. Una tormenta invernal potencialmente histórica amenaza con convertirse en protagonista inesperada del fin de semana más decisivo de la temporada, justo cuando se disputan los campeonatos de conferencia. Nieve, hielo, temperaturas bajo cero y vientos intensos se extienden por gran parte de Estados Unidos, encendiendo las alarmas en una liga donde cada detalle puede definir quién llega al Super Bowl.

Aunque los jugadores han enfrentado climas extremos a lo largo de los años, el tamaño y la duración de este fenómeno meteorológico generan una preocupación distinta. No se trata solo de jugar bajo frío intenso, sino de cómo el hielo, el viento y las condiciones del campo pueden modificar por completo los planes tácticos, la ejecución de jugadas clave y hasta el desempeño de los pateadores en momentos críticos.

¿Puede el clima alterar los partidos más importantes de la NFL?

La respuesta corta es sí. El primer foco rojo está en Denver, donde los Broncos recibirán a los New England Patriots en el Campeonato de la AFC. Aunque el pronóstico no indica nieve el domingo, las temperaturas oscilarán entre los 26 y 13 grados Fahrenheit, con ráfagas de viento cercanas a las 17 millas por hora. En ese contexto, lanzar el balón profundo o confiar en goles de campo largos se vuelve una apuesta arriesgada.

New England llega con experiencia en este tipo de escenarios, pero Denver jugará en casa con un mariscal suplente tras la lesión de Bo Nix, lo que añade otra capa de incertidumbre. En partidos de esta magnitud, el clima no solo enfría cuerpos: también congela decisiones.

Seattle, Denver y la logística de una NFL bajo amenaza invernal

En la NFC, el panorama parece más estable. Seattle recibirá a Los Angeles Rams en Lumen Field, donde no se espera nieve, aunque sí temperaturas más frías de lo habitual. Con vientos moderados y un termómetro rondando los 44 grados Fahrenheit, el clima no debería ser un factor determinante, aunque sí representa un reto adicional para un equipo acostumbrado al sol californiano.

Más allá del campo, la tormenta afecta la logística de la NFL: traslados de equipos, seguridad del público y preparación de los estadios. La liga monitorea cada hora los reportes meteorológicos, consciente de que una decisión tardía puede tener consecuencias mayores.

La NFL no puede controlar el clima, pero sí su capacidad de adaptación. Este domingo, además de talento y estrategia, los equipos deberán demostrar resistencia ante un enemigo invisible que no perdona errores. Porque en los playoffs, cualquier resbalón —literal o figurado— puede costar una temporada entera.