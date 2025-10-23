La IA revela dónde debería jugar ‘Chucky’ Lozano si lo despiden de San Diego FC

Hirving “Chucky” Lozano está en el ojo del huracán, pues fue separado del club por un tema de indisciplina , según varias fuentes y el entrenador del San Diego FC, hecho que le podría causar el despido. Ante este posible panorama, el extremo izquierdo debería buscar un nuevo equipo.

En ese contexto, la IA reveló que el canterano del Pachuca debería jugar de nueva cuenta en Europa, pues aún tiene la edad para hacerlo. Lozano, quien reveló el origen de su apodo , puede ir a un club de media tabla en diferentes ligas, como la española y, por qué no, tal vez regresar a Países Bajos.

San Diego FC Hirving Lozano debería optar por jugar en Europa en caso de que lo despidan del San Diego FCm según la IA

El exjugador del Napoli también podría hacer su regreso a la Liga BBVA MX al equipo que lo vio nacer como futbolista, o alguno otro que tenga el poder económico para pagar su salario. Otra de las opciones es continuar en la MLS, aunque se vislumbra complicado, ya que es un jugador franquicia y gana 9 millones de dólares anuales, según Capology.

Los equipos a los que puede llegar Hirving Lozano, según la IA

“Chucky” Lozano tiene actualmente 30 años, por lo que aún le queda tiempo para seguir en su prime. Por ello, ChatGPT reveló el Top-5 de los clubes a los que puede ir el extremo izquierdo en caso de que lo despidan del San Diego FC, estos son:



Real Betis de España: Lozano encajaría a la perfección en el sistema ofensivo de Manuel Pellegrini, pues es un jugador que siempre va al frente. Eintracht Frankfurt: La IA puso en su lista al equipo alemán, que tiene en su historial a varios jugadores latinos, e incluso a 3 mexicanos, como lo fueron Marco Fabián, Aarón Galindo y Carlos Salcedo. América: El canterano del Pachuca sería un refuerzo bomba para las Águilas y una contratación mediática, ya que retornaría a la Liga BBVA MX en un equipo que no es el que lo formó como futbolista. Inter Miami: Hirving podría buscar equipo en la MLS y ese sería Inter Miami, que se le abrirán espacios de jugadores franquicia con los retiros de Jordi Alba y Sergio Busquets. Al - Ahli: La Liga de Arabia Saudita es un posible destino para “Chucky”, la cual es conocida por pagarle un alto salario a los jugadores.

Cabe destacar que estos resultados se obtuvieron de la base de datos de la Inteligencia Artificial que no puede predecir el futuro, pero cuenta con una base de datos que le permite realizar estimaciones cercanas a la realidad.

La indisciplina de ‘Chucky’ Lozano en San Diego FC

Hirving Lozano tuvo una discusión con el entrenador del San Diego FC, Mikey Varas, quien tomó la decisión de separarlo del grupo, por lo que no fue considerado para el partido ante Houston Dynamo. El futuro del extremo izquierdo es incierto, pues se desconoce si lo integrarán de nuevo para encarar los MLS Playoffs.