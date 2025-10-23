¡ÚLTIMA HORA! ‘Chucky’ Lozano sería SEPARADO de San Diego FC

La carrera de Hirving Lozano se encuentra en el aire. El jugador de 30 años de edad, quien milita en el San Diego FC de la Major League Soccer, podría ser separado del plantel por temas disciplinarios, así lo señalan diversos reportes y el mismo entrenador del equipo de la nueva franquicia de la MLS.

“Había una situación y lo estamos manejando internamente con Hirving. La clasificación a la Copa de Campeones es gigante en el primer año, estamos acá para ganar…”, dijo el entrenador del equipo, Mikey Varas, en conferencia de prensa.

Los números de Lozano con San Diego FC

Con un valor aproximado a los 10 millones de euros, el ‘Chucky’ tiene un registro de 30 partidos con la escuadra de San Diego, mismos en los que ha podido colaborar con nueve anotaciones y ocho asistencias en la MLS. Antes de pasar al conjunto de Estados Unidos, la carrera de Hirving Lozano estuvo jugando en Europa con el Napoli y PSV Eindhoven.

Actualmente, San Diego FC espera rival en los Play-Offs de la Temporada 2025. Luego de 36 juegos de Fase Regular, el equipo ocupó el primer lugar de la Conferencia Oeste con 63 puntos, resultado de 19 victorias, seis empates y nueve derrotas. Ahora, el rival en la Fase Final podría ser Portland Timbers o Real Salt Lake.

