La MILLONARIA cifra que habría ganado Martin Anselmi por ser DESPEDIDO en sus dos últimos clubes

Martin Anselmi no la ha pasado nada bien en sus dos últimas etapas como director técnico. El estratega argentino fue despedido en sus dos últimos proyectos; Porto y Botafogo. A pesar de los malos resultados dentro del terreno de juego, el ex timonel de Cruz Azul puede estar tranquilo en el tema monetario.

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De acuerdo a información del portal Doble Amarilla, el argentino acumula más de nueve millones de dólares tras las dos indemnizaciones recibidas en Portugal y Brasil. En su etapa como entrenador del Porto, Anselmi será recordado por no pasar la fase de grupos en el Super Mundial de Clubes del año pasado, mientras que, en Brasil dejó al reciente campeón de la Copa Libertadores en zona de descenso tras seis partidos y solo seis puntos cosechados.

Porto 🇵🇹 - $ 4.628.680



Botafogo 🇧🇷 - $ 4.628.680



Total: $ 9.257.360



Agente libre

De momento, el ex estratega de Independiente del Valle no tiene trabajo y puede hablar con cualquier club del mundo sin que tenga un intermediario de por medio como paso con Cruz Azul y su repentina salida hacia Porto. De hecho, junto a él, Matías Almeyda fueron candidateados para tomar las riendas de Rayados de Monterrey.

Finalmente, será cuestión de tiempo para saber el próximo destino de Anselmi en el futbol profesional, ya sea en el continente americano o en el balompié de Europa.