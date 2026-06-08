La INCREÍBLE remodelación de último minuto del Estadio Ciudad de México que beneficiará a los aficionados en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Ante las constantes quejas de los aficionados por la nula visibilidad, las autoridades del renovado Estadio Ciudad de México junto con la FIFA, han tomado la decisión de cancelar filas de asientos.

Como medida definitiva, ya se han cubierto con lonas las primeras cinco filas en las cabeceras norte y sur del recinto. Esta acción busca evitar que más espectadores se vean afectados por el problema arquitectónico derivado de las recientes remodelaciones del inmueble.

La polémica por estos "puntos ciegos" estalló y se viralizó en redes sociales durante el esperado partido de reinauguración entre la Selección de México y Portugal. Los asistentes denunciaron que, debido a que el nivel de la cancha del estadio se subió algunos metros, la vista desde las gradas inferiores quedó completamente obstruida.

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Sí cancelaron las primeras cinco filas.



Ante las quejas por la nula visibilidad en las primeras filas del Azteca, ya se cubrieron con lonas las primeras filas de asientos en la cabecera norte y sur. pic.twitter.com/osCxfETaoU — ESTADIOSdeMÉXICO (@MXESTADIOS) June 8, 2026

Estadio Ciudad de México recibirá su tercera Copa Mundial de la FIFA 2026™

El Estadio Azteca, hoy Estadio Ciudad de México (para la justa mundialista de 2026), abrió sus puertas por primera vez el 29 de mayo de 1966. El partido inaugural fue un duelo entre el América y el Torino de Italia que terminó en un empate 2-2, donde el brasileño Arlindo dos Santos anotó el primer gol en la historia del recinto ante más de 100 mil aficionados.

Su primera gran cita mundialista llegó el 31 de mayo de 1970. En aquella ocasión, el inmueble albergó la inauguración de la Copa del Mundo 1970 con el esperado debut de la Selección Mexicana frente a la Unión Soviética, un encuentro lleno de tensión que finalizó con un empate sin goles.

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Dieciséis años más tarde, el 31 de mayo de 1986, el recinto volvió a ser sede del partido inaugural de un Mundial. Ese día, Italia, que llegaba al torneo como campeona defensora, se enfrentó a la selección de Bulgaria en un partido que también terminó igualado con un marcador de 1-1.

Este próximo 11 de junio de 2026, el histórico estadio escribirá un capítulo inédito al recibir el partido entre México y Sudáfrica. Con el silbatazo inicial de este encuentro, se convertirá de manera oficial en el único recinto en toda la historia del futbol en albergar tres inauguraciones de la Copa Mundial de la FIFA™.

El Estadio Ciudad de México, listo para la máxima fiesta mundialista

Tras realizar los ajustes necesarios en sus instalaciones, el ambiente mundialista ya se respira en cada rincón del histórico recinto; en lo más alto del inmueble ya lucen imponentes las banderas de todas las selecciones que participarán en el torneo, ondeando con orgullo para dar la bienvenida a la afición global. Asimismo, los logotipos oficiales de "Mexico City" y de la "Copa Mundial de la FIFA 2026 TM".

Todo este espectacular despliegue visual prepara el escenario perfecto para el esperado debut de la Selección Mexicana, el cual se llevará a cabo el próximo 11 de junio en un emocionante duelo ante el combinado de Sudáfrica.

Toda la afición podrá disfrutar de este encuentro inaugural totalmente en vivo y gratis a través de la señal de TV Azteca, así como en todas las plataformas digitales de Azteca Deportes, garantizando que nadie se quede fuera del inicio de esta histórica Copa Mundial de la FIFA 2026™.

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