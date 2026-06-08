1950 a 1970: así fueron los 20 años más oscuros de México en la historia de los Mundiales

En 1930 México experimentó las glorias de participar en el primer Mundial de toda la historia. Sin embargo la realidad les alcanzó rápido al ausentarse en 1934 y 1938 por distintos temas… y desde el torneo en Francia hasta 1950 también estar fuera por la segunda gran guerra. Pero pese a eso, de 1950 a 1970 se clasificaba al gran torneo para solamente perder. Así se vivieron esas dos décadas de fracasos.

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¿Por qué de 1950 a 1970 se vivió la peor época de México en Mundiales?

Tras la finalización de la Segunda Guerra Mundial, México volvió a competir en la justa mundialista. Sin embargo, allí los distintos representativos nacionales que asistieron a Brasil, a Suecia, a Chile y Inglaterra vieron lo que era su realidad. En 4 Copas del Mundo, México solamente ganó un encuentro.

Pese a que en Chile 1962 se vivió aquel histórico resultado donde el tricolor venció 3-1 a Checoslovaquia, la realidad es que los seleccionados nacionales clasificaban al máximo torneo mundial para sumar muy pocos puntos. En ese sentido, lo que era un privilegio y honor deportivo, terminaba en lamentos con el eterno anhelo de lograr algo más.

Es decir, fueron 20 años donde el prestigio nacional no existía y por más que se logró una constancia en las clasificaciones (tras no ir a Italia 1934 y Francia 1938), los resultados no acompañaron. Estadísticamente se vivió de la siguiente manera:

Brasil 1950 - Derrota vs Brasil 4-0/Derrota vs Yugoslavia 4-1/Derrota vs Suiza 2-1.

Derrota vs Brasil 4-0/Derrota vs Yugoslavia 4-1/Derrota vs Suiza 2-1. Suiza 1954 - Derrota vs Brasil 5-0/Derrota vs Francia 3-2.

Derrota vs Brasil 5-0/Derrota vs Francia 3-2. Suecia 1958 - Derrota vs Suecia 3-0/Empate vs Gales 1-1/Derrota vs Hungría 4-0.

Derrota vs Suecia 3-0/Empate vs Gales 1-1/Derrota vs Hungría 4-0. Chile 1962 - Derrota vs Brasil 2-0/Derrota vs España 1-0/Victoria vs Checoslovaquia 3-1.

Derrota vs Brasil 2-0/Derrota vs España 1-0/Victoria vs Checoslovaquia 3-1. Inglaterra 1966 - Empate vs Francia 1-1/Derrota vs Inglaterra 2-0/Empate vs Uruguay 0-0.

¿Por qué México 1970 cambió el rumbo para siempre?

El presente de México en ese momento realmente comunicaba cero oportunidad de trascender, pero albergar la Copa del Mundo trajo una inercia distinta para dicha edición (eliminados en Cuartos de Final tras dos victorias y un empate). Aunque en ámbitos deportivos se vivieron “cosas peores” de 1970 a 1986, la selección clasificaba a las distintas ediciones para competir de mejor manera. Es decir, recibir el Mundial comenzó el trayecto que instalaría a la nación en un contexto de invitado constante y competidor incómodo.