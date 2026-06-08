EXHIBEN posición de Sudáfrica en el ranking FIFA previo a su debut vs México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

A pocos días del arranque de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, el ranking FIFA le da noticias "positivas" a México. El equipo nacional llega con un ligero impulso anímico a su primer gran compromiso del torneo, donde buscará aprovechar su condición de local y arrancar con el pie derecho ante miles de aficionados en el Estadio Ciudad de México.

La última actualización de la clasificación mundial trajo buenas nuevas para la Selección Mexicana, que logró subir una posición y ahora se ubica en el lugar número 14. Este ascenso refleja una mejora estadística y coloca al cuadro azteca como favorito en el papel para llevarse sus primeros tres puntos.

Por su parte, el rival en turno muestra una realidad distinta. La Selección de Sudáfrica llega a este partido inaugural ubicada hasta el lugar 60 del ranking FIFA, una diferencia bastante notable que el equipo mexicano intentará capitalizar desde el primer minuto en la cancha.

Además de la desventaja en la clasificación, los africanos no llegan en un gran nivel a su debut internacional. Recientemente, Sudáfrica disputó un partido amistoso a puerta cerrada contra su similar de Jamaica en la cancha del Estadio Hidalgo, que terminó en un gris empate 1-1.

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¿Cuántos partidos inaugurales ha jugado México y cuáles son sus números?

La Selección Mexicana ha disputado 7 partidos inaugurales en la historia de las Copas del Mundo. A continuación se detallan los torneos donde el Tri participó en el encuentro de apertura, lo cual representa un récord histórico para cualquier selección en esta justa:



Uruguay 1930: Francia 4 - 1 México

Francia 4 - 1 México Brasil 1950: Brasil 4 - 0 México

Brasil 4 - 0 México Suiza 1954: Brasil 5 - 0 México

Brasil 5 - 0 México Suecia 1958: Suecia 3 - 0 México

Suecia 3 - 0 México Chile 1962: Brasil 2 - 0 México

Brasil 2 - 0 México México 1970: México 0 - 0 Unión Soviética

México 0 - 0 Unión Soviética Sudáfrica 2010: Sudáfrica 1 - 1 México

El balance histórico de México en estos compromisos es de dos empates y cinco derrotas, sin haber conseguido nunca la ansiada victoria. Este año, el equipo tiene una inmejorable oportunidad para romper esa mala racha.

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¿Dónde ver en vivo y gratis la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, México vs Sudáfrica?

Desde la cancha del mítico Estadio Ciudad de México, México recibe a Sudáfrica para revivir aquel emocionante choque de la inauguración del Mundial de 2010. Ahora, el Coloso de Santa Úrsula será parte de la historia universal al recibir su tercer partido inaugural de una Copa del Mundo.

Este histórico partido podrás verlo en vivo y totalmente gratis por la señal de TV Azteca. Sigue la transmisión en televisión abierta por el Canal 7, o de igual manera disfruta del encuentro desde cualquier lugar por nuestros servicios digitales: en la App y en el sitio oficial de Azteca Deportes.

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