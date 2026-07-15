La inédita racha que rompió Kylian Mbappé tras ser eliminado del Mundial 2026 ante España

La Selección de Francia perdió este martes 14 de julio ante España en las Semifinales de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM y con ello Kylian Mbappé terminó con una imponente racha en justas mundialistas que comenzó en Rusia 2018 y que ni figuras como Pelé, Ronaldo Nazario, Cafú o Lotthar Matthaüs habían podido acercarse.

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Mbappé perdió su primer partido de eliminación directa en Copas Mundiales

Kylian Mbappé ha disputado 21 partidos de Copa Mundial en tres ediciones de los cuales ha perdido apenas dos, siendo este contra España el primero en el que conoce la derrota en fase de eliminación directa.

El delantero francés hizo su presentación en Rusia 2018 en donde su equipo superó la Fase de Grupos con dos victorias y un empate y continuó su camino hasta la Final eliminando a Argentina (4-3), a Uruguay (2-0), a Bélgica (1-0) y derrotando a la sorprendente Croacia en el partido por el título.

En Qatar 2022 comenzó con el pie derecho superando en grupos a Dinamarca y Australia, pero perdió sorpresivamente ante Túnez; sin embargo, calificó como primero del sector y dejó fuera a Polonia (3-1), a Inglaterra (2-1), a Marruecos (2-0) y empató en la Final 3-3 ante Argentina, pero terminó sucumbiendo en la tanda de penales.

Para este Mundial 2026, Mbappé y los galos ganaron su grupo con victorias sobre Irak, Senegal y Noruega y continuaron dejando fuera a Suecia, Paraguay, Marruecos hasta caer este martes ante España.

De hecho, esta derrota contra España es apenas su primera caída en Fase de Eliminación directa en Mundiales para Mbappé, ya que la Final de Qatar 2022 cuenta como un empate en las estadísticas.

Tuvieron que pasar 11 partidos para que Mbappé perdiera su primer partido de Eliminación Directa en Mundiales, una cifra escandalosa que supera incluso a figuras históricas como Pelé, Ronaldo, Cafú y Lotthar Matthaus.

Números de Mbappé en Mundiales

Rusia 2018



Francia 2-1 Australia

Francia 1-0 Perú (un gol)

Francia 0-0 Dinamarca

Francia 4-3 Argentina (2 goles)

Francia 2-0 Uruguay

Francia 1-0 Bélgica

Francia 4-2 Croacia (un gol)

Qatar 2022



Francia 4-1 Australia (un gol)

Francia 2-1 Dinamarca (2 goles)

Francia 0-1 Túnez (primera derrota en Mundiales)

Francia 3-1 Polonia (2 goles)

Francia 2-1 Inglaterra

Francia 2-0 Marruecos

Francia 3-3 (5-7 en penales) Argentina (3 goles)

Mundial 2026



Francia 3-1 Senegal (dos goles)

Francia 3-0 Irak (dos goles)

Francia 4-1 Noruega

Francia 3-0 Suecia (dos goles)

Francia 1-0 Paraguay (un gol)

Francia 2-0 Marruecos (un gol)

Francia 0-2 España (segunda derrota en Mundiales y primera en Eliminación directa)

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