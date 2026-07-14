Mbappé no pudo romper su maldición en el Mundial 2026: ¿De qué se trata?

La participación de Kylian Mbappé en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en busca del título terminó este martes, luego de la derrota 2-0 de Francia frente a España en las semifinales. El delantero volvió a ser una de las grandes figuras del torneo y todavía pelea por finalizar como máximo goleador, aunque también extendió un registro que sigue llamando la atención.

A pesar de su capacidad goleadora y de haber sido determinante en distintas ediciones del Mundial, Mbappé volvió a quedarse sin marcar en una semifinal. La estadística comenzó a tomar fuerza después de otro partido importante con la selección francesa.

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La maldición que Mbappé no pudo romper en las semifinales

Con el encuentro frente a España, Kylian Mbappé disputó su tercera semifinal en una Copa del Mundo y, una vez más, terminó sin anotar. De esta manera, el delantero del Real Madrid mantiene un curioso registro: nunca ha convertido un gol en una semifinal de la Copa del Mundo.

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La primera fue en Rusia 2018, cuando Francia venció 1-0 a Bélgica. Cuatro años después, en Qatar 2022, el conjunto francés derrotó 2-0 a Marruecos. Ahora, en el Mundial 2026, España se impuso 2-0 y dejó a los franceses fuera de la final.

Mbappé no se vio conforme con el juego de Paraguay|Crédito: @equipedefrance / X

Mbappé volvió a ser una de las figuras de Francia

Más allá de ese dato, el atacante firmó otro torneo de alto nivel. Mbappé llegó a las semifinales como uno de los máximos goleadores de la competencia y fue elegido MVP (Jugador del Partido) en tres encuentros, siendo el futbolista más determinante de la selección francesa durante el campeonato.

Los resultados de Francia en la Copa Mundial de la FIFA 2026™

Francia fue líder del Grupo I tras ganar sus tres partidos de la fase de grupos. Sin embargo, tras buenos partidos de eliminación directa, la semifinal fue una maldición para Mbappé y para Francia, que fueron eliminados y jugarán el partido por el 3er y 4to puesto. Estos fueron los resultados:

Francia 3-1 Senegal — Jornada 1

Francia 3-0 Irak — Jornada 2

Francia 4-1 Noruega — Jornada 3

Francia 3-0 Suecia — 16avos de Final

Francia 1-0 Paraguay — Octavos de Final

Francia 2-0 Marruecos — Cuartos de Final

Francia 0-2 España — Semifinal

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