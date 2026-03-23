La joya brasileña por la que el Inter pagaría más de 50 millones

El Inter de Milan ya comienza a preparar su estrategia de cara a la próxima temporada y hay un jugador que aparece en el radar, se trata de Andrey Santos. El mediocampista brasileño del Chelsea ha despertado ha despertado nuevamente el interés del conjunto italiano, que busca rejuvenecer su plantilla ante la posible salida de varios futbolistas experimentados.

El joven mediocampista de 21 años ha ganado valor en el mercado, especialmente tras su convocatoria con la Selección de Brasil bajo la dirección de Carlo Ancelotti en la última Fecha FIFA previo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM. Ese llamado reforzó que se trata de un talento con margen de crecimiento y capacidad para asumir mayores responsabilidades en el campo, algo que encaja con las necesidades actuales del cuadro nerazzurri.

No es la primera vez que el Inter se fija en la joya sudamericano. Ya en el verano de 2025 exploró su fichaje, aunque las condiciones económicas impuestas por el Chelsea representaron un obstáculo difícil de superar. En aquel entonces, el club londinense llegó incluso a rechazar una oferta cercana a los 50 millones de euros, lo que evidenció la alta valoración que tenía sobre el jugador.

¡GOL DE NEYMAR ! | SANTOS 1 - 1 Internacional | Brasileirao | J6 | TV Azteca

Chelsea estaría abierto a neogociar

Sin embargo, el panorama ha cambiado ligeramente en Stamford Bridge. Durante la presente temporada, el brasileño no ha logrado consolidarse como titular indiscutible y apenas ha iniciado 13 encuentros en todas las competencias. Esa falta de continuidad podría abrir una ventana para negociar en condiciones más accesibles que en el pasado.

En Milán consideran que la próxima ventana de transferencias será clave para reforzar el centro del campo con futbolistas jóvenes y proyección internacional. Aunque Santos no es el único candidato en la lista, su evolución sigue siendo observada con atención, mientras el Inter espera que el Chelsea esté dispuesto a escuchar ofertas.

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