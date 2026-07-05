Memo Ochoa es el jugador con más experiencia en la Selección Mexicana, pues está próximo a cumplir 41 años, por lo que esta Copa Mundial de la FIFA 2026™ es la última en su carrera. Caso contrario al de Gilberto Mora, quien ha maravillado a todos con tan solo 17 años, por lo que ambos se han vuelto virales en redes sociales, sobre todo por los memes de Don Memo, que el portero se encargó de hacer canon al cuidar del chico maravilla.

Ochoa volvió a hacer de las suyas en la concentración de la Selección Mexicana en el CAR, pues cuidó del pequeño Gil, tal como lo hace Don Memo en las redes sociales. Pese a que los jugadores están en cuartos separados, el arquero fue a revisar que ya estuviera dormido el canterano de Xolos, quien fue felicitado por su escuela.

Memo Ochoa vuelve a cuidar de Gilberto Mora y los memes de “Don Memo” cobraron vida otra vez|Captura de pantalla

El momento cómico entre Paco Memo y Gil fue publicado en las redes sociales del arquero, dándole contenido a los aficionados que se han maravillado por la convivencia entre ambos, pues la diferencia de edad es considerable, ya que el americanista le lleva 23 años al mediocampista.

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“No se preocupen, para los que preguntan, sí estoy pendiente de Gilberto Mora… ya está en su cuarto, con tarea hecha y listo para dormir”, escribió el guardameta acompañado del video.

El origen de los memes de Don Memo y Gil Mora

El internet ha hecho de las suyas y es que la Selección Mexicana tiene ilusionado a todo un país gracias a su destacada actuación en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ al ganar 4 de 4 partidos sin recibir gol.

Además, México rompió una malaria de 40 años que no ganaba un partido de eliminación directa, cuando fue sede en 1986. Entre ello y el buen ambiente que se vive en la concentración del CAR, los aficionados comenzaron a hacer memes y videos sobre cómo pudiera ser la convivencia entre Ochoa y Gil.

Las redes sociales muestran a un pequeño Gil siguiendo los pasos y consejos de Don Memo, como bautizaron al arquero. Ambos conviven todos los días, como si fueran padre e hijo, hecho que ha cautivado a los aficionados y que el Ochoa se encargó de llevar a la vida real.

México vs. Inglaterra, solo por Azteca Deportes

México e Inglaterra jugarán los octavos de final este domingo 5 de julio en punto de las 5:30 de la tarde. El partido será transmitido por la señal de Azteca 7 y por el portal web de Azteca Deportes completamente en vivo, con la narración de Christian Martinoli y los comentarios de Luis García y Jorge Campos.