La leyenda de la Premier League que podría jugar con Messi

El nombre de Mohamed Salah es uno de los nombres principales para el siguiente mercado de verano, luego de anunciar que pondrá fin a su etapa con el Liverpool al finalizar la temporada. Como ha ocurrido con otras figuras del futbol europeo, el atacante egipcio fue vinculado con un posible destino en el Inter Miami, un club que ha ganado poder desde la llegada de Lionel Messi y la incorporación de grandes figuras.

El club estadounidense se ha convertido en uno de los principales destinos que buscan un nuevo desafío en la MLS. Aunque el interés por el atacante ha sido mencionado en distintos reportes, concretar su llegada no sería una tarea sencilla por el alto costo que implicaría su fichaje.

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Inter Miami no sería el único en la carrera

Además, el club de Flroida no sería el único interesado en el futbolista. Diversos clubes con mayor capacidad económica han mostrado intención de sumarlo a sus filas, entre ellos el Al Hilal de Arabia Saudita, que se mantiene como uno de los principales candidatos gracias a su poder financiero y su historial reciente en la contratación de estrellas internacionales.

Ante el crecimiento de los rumores, autoridades del futbol estadounidense han salido a aclarar la situación, descartando por ahora la posibilidad de que el egipcio llegue al Inter Miami debido a las exigencias económicas que representaría su contratación.

Mientras tanto, el delantero se prepara para cerrar un ciclo importante tras más de 400 partidos con el Liverpool, etapa en la que se consolidó como una leyenda del cuadro red y de la Premier League. Su futuro aún no está definido, pero lo que parece seguro es que su próximo destino será uno de los temas más seguidos en el próximo mercado de fichajes.

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