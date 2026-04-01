Erik Lira, regresa como HÉROE de la fecha FIFA y compañeros elogian su actuación
El mediocampista de Cruz Azul, Erik Lira jugó par de juegos de alto nivel ante Portugal y Bélgica; al terminar su actuación y en redes sociales fue reconocido como un héroe.
El mediocampista de la Selección Mexicana Erik Lira fue uno de los mejores jugadores en la fecha FIFA, en el que el cuadro azteca se midió ante Portugal y Bélgica. El futbolista rompió filas, regresó a la Ciudad de México y lanzó un mensaje en redes sociales retomando la imagen en la que se encaró con Kevin De Bruyne.
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En ese posteo de apenas hace unas horas, Erik Lira ha recibido cualquier cantidad de comentarios positivos por sus actuaciones, desde Orbelín Pineda, pasando a Julián Quiñones y llegando a tipos como el luchador Atlantis Jr. y todos tienen algo en común, lo reconocen como un crack de México.
Lira, de 25 años de edad se ha ganado mucho reconocimiento y pone la lucha muy cerrada por esa posición pues podría pertenecer a Edson Álvarez, pero el jugador que milita en Turquía está recuperándose de su lesión, seguramente estará recuperándose en las siguientes semanas y meterá a Javier Aguirre en una incógnita de con quien ir a la cancha aunque lo que parece más seguro es que los dos futbolistas serán miembros de la lista de 26 convocados, lista que tiene una fecha límite para entregarse a FIFA.
El brutal mensaje de Erik Lira en la Selección Mexicana
"Muy feliz por el gran funcionamiento del equipo en estos 2 partido. El techo es muy alto", este fue el mensaje de Erik Lira en sus redes sociales por la noche y los mensajes no se hicieron esperar.
Charly Rodríguez: Mi carnal el pitbull
Luka Romero: Aura +10.000
Willer Ditta: Capitán!
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Orbelín: Buena crack
Andrés Montaño: No puedes jugar tanto
Chiquete: Póngase ropa mi pitbull
Levy: Mucha aura hermano
Atlantis Jr: Grande, hermano
Leo López: Aplausos