¡No lo olvides! Estos son los DÍAS CLAVE de la Selección Mexicana rumbo a la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

La Selección Mexicana de Futbol tiene días claves rumbo a la Copa Mundial de la fifa 2026 TM que arranca en exactamente 70 días. Javier Aguirre tiene una tarea difícil al tener que palomear jugadores y tachar a algunos que no podrán estar en la justa veraniega.

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Para ello tiene también una concentración ampliada y dos partidos amistosos antes de llenar la lista de 26 jugadores que estarán en el Mundial y para el cual la competencia en esta última fecha FIFA ha crecido para bien y se ha convertido en un problema positivio para el staff del cuadro mexicano.

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Los 5 días clave de la Selección Mexicana, antes de que arranque la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM

Cronologicamente, México tiene 6 eventos muy importantes, antes de que arranque el Mundial ante Sudáfrica y comienza con esta concentración ampliada en tiempo que arrancará el 6 de mayo en el CAR con jugadores de Liga MX.

Días más tarde, el 11 de mayo se revela la convocatoria previa de 55 jugadores, día en el que habrá un primer corte para tener máximo ese número de futbolistas. Dos partidos de preparación ante Ghana y Australia terminará de definir la lista final de 26 jugadores que se tiene que dar para el 1 de junio.

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El examen final para ir al Mundial es ante Serbia el 4 de junio y por delante solo hay concentración, ensayos, entrenamiento, análisis de los rivales y esperar la mañana del 11 de junio para la anhelada inauguración.

-Concentración con jugadores de Liga MX | 6 de mayo

-Prelista de 55 jugadores a FIFA | 11 de mayo

-México vs Ghana | 22 de mayo

-México vs Australia | 29 de mayo

-Convocatoria final a FIFA | 1 de junio

-México vs Serbia | 4 de junio

Erick Sanchez, Obed Vargas, Alexis vega of Mexico during 2026 International Friendly match between Mexico (Mexican National team) and Belgium (Belgica) at Soldier Field Stadium, on March 31, 2026 in Chicago Illinois, United States.|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez