México sube al cuarto mejor equipo de América en el ranking FIFA y Estados Unidos ¿se desploma?

Apenas y culminó la FECHA FIFA de marzo entre repechajes y partidos amistosos, se reveló el ranking oficial de abril en el que hay buenas noticias para México, luego del empate del sábado 28 de marzo en contra de Portugal y el 1-1 en contra de Bélgica.

México solía estar en el escalón 16 de ese ranking y subió un puesto, mismo que cayó Estados Unidos que no tuvo una buena fecha FIFA, cayendo ante Bélgica por 5-2 y ante Portugal por 2-0, dejando ahora mucha preocupación en Estados Unidos a casi dos meses del Mundial.

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Este es el ranking de la FIFA de abril 2026

En el ranking, las mejores 20 selecciones tienen cambios, siendo uno de los más importantes el ascenso ante Francia de un par de lugares. España perdió la cima y Argentina cayó un sitio para colocarse en el tercer puesto.

Italia pese al fracaso de quedarse fuera de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, está en el sitio 12 y subió un puesto en el ranking.

México es el mejor equipo de la Concacaf y además es el cuarto mejor del continente lo que es una buena noticia, pues en el papel está ahí junto a Argentina, Brasil y Colombia.

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1 Francia + 2

2 España -1

3 Argentina -1

4 Inglaterra

5 Portugal +1

6 Brasil -1

7 Países Bajos

8 Marruecos

9 Bélgica

10 Alemania

11Croacia

12 Italia +1

13 Colombia +1

14 Senegal -2

15 México +1

16 Estados Unidos -1

17 Uruguay

18 Japón +1

19 Suiza -1

20 Dinamarca +1

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Everardo Lopez, Carlos Rodriguez, Jesus Gallardo, Erik Lira during Mexico National Team Training Session, prior International Friendly match against Belgium National Team at Centro de Soldier Field Stadium, on March 30, 2026 in Chicago, Illinois, United States.|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez

Rafael Marquez Assistant coach and Kavier Aguirre head coach during Mexico National Team Training Session, prior International Friendly match against Belgium National Team at Centro de Soldier Field Stadium, on March 30, 2026 in Chicago, Illinois, United States.|Carlos Ramirez/Carlos Ramirez