La maldición que Canadá rompió y que la Selección Mexicana no ha podido lograr desde hace 40 años

La Selección de Canadá firmó este domingo 28 de junio del 2026 una de las páginas más gloriosas en su historia futbolística tras vencer de forma agónica 1-0 a Sudáfrica y asegurar su boleto a los octavos de final de la Copa Mundial 2026 TM.

En un partido de alta tensión donde el empate sin goles parecía inamovible y los tiempos extras asomaban en el horizonte, apareció Stephen Eustáquio al minuto 92 para vestirse de héroe, desatando la locura en las gradas y confirmando el paso firme del combinado norteamericano en su propio torneo.

Este triunfo no solo representa la supervivencia de la escuadra de la hoja de maple en la presente justa mundialista, sino que rompe una enorme barrera histórica para la región. Con esta victoria, Canadá se ha convertido apenas en la tercera selección en toda la historia de la CONCACAF que logra ganar un partido de eliminación directa en un Mundial frente a un rival perteneciente a otra confederación, un hito que llevaba cuatro décadas sin presenciarse en el máximo escenario del futbol.

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Cuarenta años de sequía en eliminación directa

Para entender la magnitud de lo conseguido por el cuadro canadiense esta tarde, hay que sumergirse en la historia de la Copa de la FIFA. Hasta antes del silbatazo final frente a los sudafricanos, la CONCACAF acumulaba exactamente 40 años sin poder superar a un rival de otra zona geográfica en instancias definitivas de matar o morir.

El último antecedente le pertenecía a la Selección Mexicana. Durante el Mundial de México 1986, el conjunto azteca hizo valer su condición de local y derrotó 2-0 a la selección de Bulgaria en la fase de octavos de final. Desde entonces, cada intento de los equipos de la confederación por derribar a rivales europeos, sudamericanos, asiáticos o africanos en fases de eliminación había terminado en frustración.

Mucho más atrás en el tiempo, hay que viajar hasta el certamen de Francia 1938 para encontrar al primer representante de Norte, Centroamérica y el Caribe en lograr esta hazaña. En aquella justa, la sorprendente selección de Cuba derrotó 2-1 a Rumanía, marcando el camino original. Hoy, el nombre de Canadá se une a esta exclusiva y reducida lista, validando el crecimiento competitivo de su proyecto deportivo.

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¿México repetirá la hazaña de hace 40 años?

Cuarenta años después, en una justa mundialista en territorio nacional, el Estadio Ciudad de México será testigo de otro duelo de eliminación directa del Tri, un recinto donde México no ha perdido jamás en la historia de los Mundiales.

Con la fase de grupos culminada, la Selección Mexicana se medirá ante Ecuador el próximo martes 30 de junio de 2026. México llega a esta cita haciendo historia y consolidándose como una de las mejores selecciones de la primera fase del Mundial 2026, logrando paso perfecto al ganar sus tres partidos sin recibir un solo gol.

Este vibrante partido de Dieciseisavos de Final podrás vivirlo EN VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca en televisión abierta a través de Azteca 7, o bien, siguiendo cada detalle desde cualquier lugar en tus dispositivos móviles mediante la app oficial y el sitio web de Azteca Deportes; un encuentro donde la escuadra nacional buscará igualar lo hecho por Canadá.

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