OFICIAL: La FIFA revela el diseño de los premios individuales para el Mundial 2026

Con el inicio de las rondas eliminatorias de la Copa Mundial de la FIFA 2026™, se ha revelado los premios más esperados del torneo, el aspecto de los máximos galardones individuales. A través de sus canales oficiales, se presentaron al mundo los rediseñados e imponentes trofeos que coronarán a las grandes leyendas de esta justa mundialista.

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Las imágenes compartidas muestran una estética renovada, elegante y dorada para la codiciada Bota de Oro, el Balón de Oro y el Guante de Oro, gestionados por la marca alemana patrocinadora del torneo. Estos galardones, que certifican al máximo goleador, al mejor jugador del torneo y al arquero más destacado respectivamente, lucen la identidad gráfica oficial del Mundial 2026 en sus sólidas bases, combinando la rica tradición del máximo certamen del fútbol con un toque de innegable modernidad.

Bajo la premisa "Para cada leyenda, un ícono", la presentación de estos trofeos marca el momento exacto en el que la carrera por llevárselos a casa se intensifica a medida que las selecciones avanzan en la fase de eliminación directa.

El diseño de la Bota de Oro destaca por su detalle aerodinámico de vanguardia con el diseño de los tenis oficiales de la marca para el Mundial 2026, el Balón de Oro presenta una base curva estilizada que sostiene un esférico texturizado, mientras que el Guante de Oro exhibe una estructura imponente sobre un pedestal acrílico, todos listos para ser levantados por los nuevos héroes del balompié.

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¿Cuándo se empezaron a entregar los premios individuales en los mundiales?

Aunque la historia de las Copas del Mundo se remonta a Uruguay 1930, la tradición de entregar trofeos físicos y oficiales al finalizar el torneo no existió desde el principio.

Durante las primeras décadas del certamen, la FIFA y la prensa internacional reconocían de manera puramente estadística y honorífica a los jugadores más sobresalientes del torneo, sin que existiera una ceremonia formal o un galardón material que los acreditara como los mejores sobre el terreno de juego.

Fue hasta la Copa del Mundo de España 1982 cuando se entregaron por primera vez de manera oficial los premios individuales tal como los conocemos hoy en día. En aquella edición histórica, con el impulso de patrocinadores oficiales, el delantero italiano Paolo Rossi se convirtió en el primer futbolista en recibir físicamente el Balón de Oro y la Bota de Oro. Posteriormente, se fueron sumando otros reconocimientos clave, como el premio al mejor portero en Estados Unidos 1994 (originalmente bautizado como Premio Lev Yashin) y el galardón al Mejor Jugador Joven en Alemania 2006.

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