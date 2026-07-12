La marca que solo Messi y Mbappé pueden superar y que no se iguala desde hace 56 años en Mundiales

La Copa Mundial de la FIFA 2026™ está a punto de llegar a su fin, pues ya están definidas las semifinales que se disputarán este martes y miércoles, con duelos de alto calibre que serán transmitidos por Azteca Deportes. Pero lo que hay que resaltar es la marca que podrían superar Lionel Messi y Kylian Mbappé, la cual no se iguala desde hace 56 años.

Desde México 1970, un jugador no ha podido marcar más de 10 goles, pues el último futbolista que pudo lograrlo fue Gerd Müller, con la Selección de Alemania que culminó aquella justa con el tercer puesto. Ahora, el argentino y el francés pueden romper ese récord, ya que sus selecciones están en la ronda de semifinales.

Gerd Müller marcó 10 goles con Alemania en México 1970.|FC Bayern

¿Quién ostenta el récord de más goles en un solo mundial?

El alemán se ubica en el tercer puesto de máximos romperredes en un solo mundial con 10 goles, pero en la lista hay otros 2 que siguen esperando a que un día alguien rompa sus récords.

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En el puesto 2 se encuentra Sándor Kocsis con la Selección de Hungría en la Copa Mundial de la FIFA™ de Suiza 1954. Pero quien lidera la marca es el francés Just Fontaine, quien en Suecia 1958 convirtió 13 goles, marca que aún no es superada y se vislumbra casi imposible que lo sea en esta edición.

¿Cuántos goles tienen Messi y Mbappé?

El argentino y el francés están empatados con 8 goles y pueden incrementar su cuota goleadora, ya que ambos disputarán las semifinales con sus respectivas selecciones. De momento, quien se llevaría la Bota de Oro es el jugador del Real Madrid, ya que supera al ex Barcelona en la cantidad de asistencias, tema importante a considerar por si llega a haber igualada.

