La mexicana Alegna González domina el Gran Premio Internacional Madrid Marcha

La marchista mexicana Alegna González confirmó su gran momento deportivo al proclamarse campeona del V Gran Premio Internacional Madrid Marcha, celebrado este domingo en la capital española, tras imponerse en la prueba femenil de 10 kilómetros con un tiempo de 44 minutos y 03 segundos. El evento forma parte del World Athletics Race Walking Tour Gold, uno de los circuitos más importantes de la marcha atlética a nivel internacional.

La atleta originaria de Chihuahua dominó la competencia disputada sobre el emblemático circuito instalado en la Gran Vía de Madrid, escenario que reunió a algunas de las mejores especialistas del mundo. González cruzó la meta en primer lugar por delante de la peruana Evelyn Inga, quien registró 44:16, mientras que la española Aldara Meilán completó el podio con 44:46.

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Con este resultado, la mexicana logró revalidar el título obtenido en Madrid el año anterior y se consolidó como una de las principales figuras de la marcha atlética internacional. Su victoria adquiere especial relevancia debido al alto nivel competitivo de la prueba, catalogada como Gold por World Athletics, la máxima categoría dentro del circuito mundial de la especialidad.

Tras concluir la competencia, González destacó que la exigencia de la carrera y las condiciones climáticas representaron un desafío importante, aunque aseguró sentirse fuerte mentalmente para alcanzar el objetivo de subir a lo más alto del podio. Además, expresó su satisfacción por competir nuevamente en la Gran Vía madrileña, un escenario que considera ideal para demostrar velocidad en distancias cortas.

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La marchista mexicana, quien ha representado al país en Juegos Olímpicos y campeonatos mundiales, continúa sumando resultados destacados en la temporada y perfila su preparación hacia los próximos compromisos internacionales.