Eligió México sobre Estados Unidos, es goleador en 2026, pero se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026™

La lista de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™ está muy cerca de ser revelada y todo parece indicar que Jorge Ruvalcaba no será tenido en cuenta por Javier Aguirre. El periodista David Medrano filtró lo que sería la convocatoria final del combinado azteca y el delantero de los New York Red Bulls no figura entre los nombres elegidos. Su ausencia genera ruido por el gran nivel que viene demostrando y su rechazo de jugar para EE. UU.

A pesar de haber nacido en California, Estados Unidos, Ruvalcaba ignoró los intentos de los directivos de la USMNT para convencerlo de representar al país norteamericano. Y es que su deseo siempre fue representar a México, por lo que la Copa Mundial de la FIFA 2026™ surgía como el escenario soñado para recibir el llamado. Sin embargo, todos los caminos apuntan a que deberá esperar al siguiente proceso mundialista.

|X/Jorge Ruvalcaba

Ruvalcaba siempre soñó con jugar para México

En una entrevista para Vamos Network, el extremo con pasado en Pumas aseguró que, pese a haber nacido en suelo estadounidense, su corazón siempre estará ligado a México: “Ambos padres míos nacieron en México, sabes, mis abuelos, con quienes siempre crecí, solo hablan español.

Crecí en hogares mexicanos, con todas nuestras fiestas, toda nuestra comida, todo lo que hacemos, y sabes, lo que he vivido, siempre ha sido la cultura mexicana. Entonces, cuando México me llamó por primera vez, por supuesto, es como un sueño hecho realidad, porque recuerdo ser un niño y ver a México jugar en la tele con mi familia”, expresó Ruvalcaba.

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El gran presente que vive Ruvalcaba en Estados Unidos

A principios de 2026, el futbolista de 24 años tomó la decisión de poner fin a su ciclo a la UNAM y fue transferido al New York Red Bulls de la MLS. La misma fue de 6,5 millones de dólares, convirtiéndose en uno de los Jugadores Franquicia de la institución. Dicha inversión dio sus frutos, ya que Ruvalcaba se convirtió en uno de los jugadores mexicanos con más goles en el año corriente.

El extremo lleva 15 partidos disputados en la MLS y su registro goleador es más que interesante con 7 anotaciones. Pocos jugadores mexicanos anotaron una mayor cantidad de goles que él durante el 2026. Sin embargo, su alto nivel en Estados Unidos no fue suficiente para convencer al ‘Vasco’ Aguirre, o al menos así lo indica la filtración de David Medrano.

Los posibles convocados de México para la Copa Mundial de la FIFA 2026™