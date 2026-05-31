ÚLTIMA HORA: Jugador mexicano se pierde la Copa Mundial de la FIFA 2026™ por lesión

El sueño mundialista se ha esfumado de la manera más cruel para uno de los jóvenes talentos de la Liga MX. Marcelo Flores, atacante de los Tigres de la UANL, confirmó que se perderá la Copa Mundial de la FIFA 2026™ tras sufrir una dramática ruptura del ligamento cruzado anterior (ACL, por sus siglas en inglés), una lesión que lo mantendrá alejado de los terrenos de juego durante varios meses.

La lamentable acción ocurrió durante los minutos finales de la Gran Final de la Copa de Campeones de Concacaf frente al Toluca, donde el habilidoso futbolista tuvo que abandonar el terreno de juego entre lágrimas tras un mal movimiento en la rodilla derecha. Aunque el cuerpo médico felino guardaba esperanzas de que se tratara de un esguince menor, los estudios arrojaron el peor escenario clínico imaginable.

Con la confirmación de la rotura del ACL, la Selección de Canadá pierde a una de sus piezas de recambio y desequilibrio por las bandas, obligando a una modificación de última hora en su esquema.

¿Qué es lo que escribió Marcelo Flores en sus redes sociales?

Completamente devastado por la noticia, el propio Marcelo Flores rompió el silencio a través de sus cuentas oficiales de redes sociales para confirmar la gravedad del diagnóstico y agradecer las infinitas muestras de cariño por parte de la afición mexicana, los fanáticos universitarios y sus compañeros de profesión.

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"Perdón por no contestar a nadie todavía, son tiempos muy difíciles. Perdí mi ACL. Solo quería agradecerles a todos por sus mensajes. No he estado usando el cel ni he revisado los mensajes, pero prometo responderles a todos y aprecio mucho su preocupación, volveré más fuerte", expresó el atacante con un emotivo texto que rápidamente se volvió viral y desató una ola de solidaridad.

