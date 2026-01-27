La MILLONADA que ganaría el Atlético de Madrid por la venta de Germán Berterame

El Atlético de Madrid ya se frota las manos con la inminente salida de Germán Berterame al Inter Miami de la Major League Soccer. El club ibérico, propietario del Atlético San Luis se habría guardado un porcentaje de la venta futura del ariete argentino nacionalizado mexicano y por ello, sus arcas se abrirías con este movimiento.

De acuerdo a diversas fuentes, el equipo de la capital española tendría el 30% de una posible venta de Berterame y el club en el que juega Lionel Messi pagaría la claúsula de rescisión a Rayados de Monterrey. 15 millones de dólares es la cifra que pondría en la mesa el cuadro de la Florida para hacerse de la carta del delantero y con ello, 4.5 millones de dólares llegarían a las arcas del Atlético de Madrid este mismo semestre.

¿Cuánto pagó Rayados por Berterame?

Fue en 2022 cuando la Pandilla abonó seis millones de dólares al Atlético de San Luis por los servicios de Germán Berterame, guardándose el 30% de la futura venta. De concretarse su salida al Inter Miami, sería un negocio redondo tanto para los Rayados de Monterrey como para el Atlético de Madrid.

Por si fuera poco, según el portal especializado Transfermarkt, el Atlético San Luis compró en 1.40 millones de dólares al ariete argentino procedente de San Lorenzo de Almagro a mediados de 2019. Berterame se ha convertido en uno de los arietes más rentables de todo el futbol mexicano y empuja fuerte por estar en la lista final de Javier Aguirre para la Copa Mundial de la FIFA 2026.