4 claves para entender cómo se rompió la relación entre André Jardine y la directiva del América

Club América vive momentos complicados en el arranque de este año, ya que inició el Clausura 2026 con el pie izquierdo al no marcar ningún gol y no poder ganar en 3 jornadas. Pero ello no termina ahí, sino que hay problemas internos que rompieron la relación entre André Jardine y la directiva del club, hecho que puede repercutir en el terreno de juego, y que en este artículo te decimos los 4 puntos de quiebre.

1. Inicio de fricciones

André Jardine, quien quiere a toda costa a Raphael Veiga , y la directiva del conjunto azulcrema, tuvieron discrepancias a finales de 2025 y principios de este año. La fricción del brasileño es principalmente con Diego Ramírez, quien funge como Director Deportivo, de acuerdo con información del periodista Carlos Ponce.

La discrepancia entre el brasileño y la directiva es por los fichajes del Clausura 2026.|@AztecaDeportes

2. Discrepancia en los refuerzos

Jardine quiere reforzar al club con futbolistas brasileños, como es el caso de Rodrigo Dourado y por ello quiere también a Raphael Veiga. Sin embargo, Ramírez busca conformar una plantilla con jugadores de la Liga BBVA MX.

3. Nula participación

Diego tuvo nula participación en la contratación de Rodrigo Dourado, movimiento en el que tuvo que ver el mismo entrenador. Por lo anterior, este fichaje pudo generar aún más discrepancias entre ambos.

4. Posible salida

En recientes días ha corrido el rumor que debido a los problemas internos, uno de ellos saldrá y todo apunta a que será el Director Deportivo, posiblemente con el objetivo de que estas rencillas no afecten el seno del grupo que, por lo pronto, no ha ganado en el terreno de juego.

¿Quién es Diego Ramírez, directivo que tuvo discrepancias con André Jardine?

Diego Ramírez es un exfutbolista que jugó con Atlante y Monterrey; sin embargo, tuvo una carrera muy corta. Fue auxiliar técnico de Miguel Herrera cuando llegó al América en su primera etapa, en la que logró ganar una Liga BBVA MX.

Ramírez formó parte del cuerpo técnico de la Selección Mexicana que disputó el Mundial de Brasil 2014 y después acompañó al “Piojo” a Xolos de Tijuana. El ahora directivo de las Águilas decidió emprender su camino por propia cuenta al dirigir a Dorados de Sinaloa en la Liga de Expansión MX.

La gran oportunidad de Diego llegó a principios de 2018, cuando fue seleccionador mexicano de la Sub-20, categoría en la que disputó el Mundial de Polonia 2019. Se unió a las filas del conjunto de Coapa en verano de 2021, para cumplir con las funciones de seguimiento a posibles fichajes e impulsar a los canteranos, así como un enlace entre cuerpo técnico y directiva.