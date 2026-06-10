La NUEVA estrategia psicológica que Javier Aguirre usará con México para el Mundial 2026

El camino de la Selección Mexicana durante el Mundial de 2026 cuenta con un factor diferente, la evolución en la estrategia psicológica de su director técnico, Javier "Vasco" Aguirre.

Durante la conferencia de prensa al partido inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM, el estratega reveló un enfoque renovado, marcado por una profunda madurez y adaptación generacional.

A diferencia de etapas anteriores comco en Corea-Japon 2002 y Sudáfrica 2010, Aguirre destaca hoy por mantener intactas sus ganas de dirigir, pero ahora acompañadas de una genuina tranquilidad emocional. El paso de los años le ha otorgado una paz interna que le permite identificar y aceptar aquellas situaciones que escapan de sus manos, dejando atrás el desgaste de pelear por intentar controlar lo incontrolable.

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Históricamente conocido por ser un técnico quisquilloso, el "Vasco" reconoce que en el pasado era sumamente estricto con la disciplina de su grupo.

Aspectos como el cumplimiento riguroso de los horarios, el uso del teléfono y la uniformidad eran innegociables. Sin embargo, su perspectiva se ha transformado. Al observar a los seleccionados, comprende que dinámicas como teñirse el cabello o llevar el celular a todas partes (incluso al baño) no son tan graves, sino simples costumbres de los jóvenes de hoy.

Mostrando empatía, confiesa haber flexibilizado sus propias reglas hace apenas ocho días, doblando las manos con buen humor ante la naturalidad de unos jugadores a los que llama "sinvergüenzas". Así, Aguirre busca unir al vestidor rumbo al gran reto mundialista.

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El jueves 11 de junio dará inicio la Gran Inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM donde la Selección Mexicana recibirá a Sudáfrica, como en el Mundial de 2010 y podrás vivirlo en VIVO y GRATIS por la señal de TV Azteca, en televisión abierta por el Canal 7, y en nuestras plataformas digitales (APP y Sitio Web).

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