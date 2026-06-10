ÚLTIMA HORA: Posponen partido de Inglaterra vs Costa Rica a horas del Mundial 2026
Inglaterra y Costa Rica tendrán que jugar su partido de preparación camino a la Copa Mundial de la FIFA 2026™ en otro horario
La selección inglesa anunció a través de sus redes sociales que el partido amistoso en donde se enfrentarían a Costa Rica habría sido suspendido momentáneamente, esto porque las condiciones climatológicas en Orlando, Florida no se prestan para el desarrollo del partido.
Según el comunicado publicado por la selección inglesa, próximamente estarán anunciando el nuevo horario en el que comenzará el partido. “KICK-OFF DELAYED TODAY’S GAME AGAINST COSTA RICA HAS BEEN DELAYED DUE TO WEATHER CONDITIONS IN ORLANDO. WE’LL PROVIDE FURTHER UPDATES AS SOON AS WE HAVE THEM.", dice el comunicado, lo que en español sería “INICIO RETRASADO EL PARTIDO DE HOY CONTRA COSTA RICA HA SIDO RETRASADO DEBIDO A LAS CONDICIONES CLIMÁTICAS EN ORLANDO. PROPORCIONAREMOS MÁS ACTUALIZACIONES TAN PRONTO COMO LAS TENGAMOS.".
¿A qué hora se jugará el Inglaterra vs Costa Rica?
Aún no han dado información sobre el nuevo horario para el arranque del partido, se espera que en las próximas horas se informe acerca de esto.
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