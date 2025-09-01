Cuál es la verdadera diferencia entre La Parka y L.A Park: el secreto sin filtros de la lucha libre

En la lucha libre existen personajes que tienen a su segunda versión, tal es el caso de La Parka, que actualmente es portado por un nuevo gladiador en la Triple A. Pero a finales de los 90´s y principios de los 2000´s existieron dos personas que le dieron vida al personaje: Jesús Escoboza y Adolfo Tapia, quien cambió su nombre por una razón que nadie puede creer .

La diferencia entre ambos personajes es abismal, principalmente por el nombre, pues Adolfo Tapia decidió ponerse L.A. Park, mientras que Jesús Escoboza se quedó con el original, ya que pertenecía a Triple A, que fue vendida a WWE por una cifra de locos .

L.A Park fue la primera versión de La Parka a principios de los 90´s

La segunda gran diferencia es el vestuario y la máscara, ya que el de la L.A Park tiene menos huesos en el cuerpo y en ocasiones el luchador sale con equipo de diferentes colores, no solo el característico blanco y negro. Mientras que La Parka utilizaba el clásico con el que se dio a conocer el personaje a principios de los 90´s.

La lucha por el nombre entre La Parka y L.A Park

Adolfo Tapia (hoy L.A Park) fue la primera versión de La Parka en Triple A, pero a finales de los 90´s optó por salirse de la empresa y probar suerte en Estados Unidos con WCW. Por lo anterior, la Caravana Estelar le dio el personaje a Jesús Escoboza, quien en ese momento interpretaba a Karis La Momia.

Escoboza comenzó a portar el nombre de La Parka Jr, hasta que a principios de los 2000´s le quitaron la abreviatura para solo llamarlo La Parka, quien se convirtió en el ídolo de los niños y su carrera creció exponencialmente.

Jesús Escoboza portó el personaje de La Parka durante más de 20 años hasta que falleció en 2020

Tapia, después de volver a México para el Consejo Mundial de Lucha Libre (CMLL), se encontró con la sorpresa de que en el país azteca ya había una nueva Parka, por lo que tuvo que modificar su nombre al que ahora conocemos para evitar demandas de Triple A, puesto a que esta empresa tiene los derechos del personaje.

En 2010, sucedió lo inesperado, pues por primera vez Triple A junto a los 2 luchadores que interpretaban La Parka, en una rivalidad que creció con las semanas y culminó con un duelo por el nombre, el cual ganó L.A. Park, pero el resultado fue invalidado ya que hubo demasiadas intervenciones durante la lucha.

Ambos luchadores continuaron su carrera con el personaje de cada quien, hasta que en 2020 falleció Jesús Escoboza (La Parka) debido a un accidente que sufrió en una función de lucha meses atrás, en la que curiosamente hizo pareja con Adolfo Tapia (L.A. Park).

La nueva era del personaje de La Parka

Con la muerte de Jesús Escoboza quedó vacante el personaje de La Parka, pero no por mucho tiempo, pues en este 2025 la Triple A presentó a la nueva versión de La Huesuda, aunque muy poco se sabe de quién es el luchador que está detrás de la máscara. En tanto, Adolfo Tapia continúa trabajando bajo el nombre de L.A. Park.