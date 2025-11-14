deportes
Eddie Guerrero, el luchador que superó las adicciones y se convirtió en leyenda de la WWE antes de su muerte

La WWE tuvo, en su momento, a un luchador de sangre mexicana que contaba con todo para ser una leyenda. Conoce la historia detrás de Eddie Guerrero.

eddie-guerrero-adicciones-leyenda-wwe-muerte.png
WWE Página Oficial
Alan Chávez - Marktube
Otros Deportes
Hablar de la Lucha Libre Mexicana es mencionar a un elemento que cuenta con raíces aztecas y que, en poco tiempo, llegó a consolidarse como una de las figuras más grandes en la historia de la WWE . Ante ello, y a más de una década de su muerte, vale recordar a Eddie Guerrero.

Penta Zero Miedo | Entrevista EXCLUSIVA con la figura mexicana en WWE

Eddie Guerrero partió de este mundo el 13 de noviembre del 2005, dejando consigo una tristeza por demás absoluta y un recuerdo que hoy en día busca mantener vivo Dominik Mysterio. En ese sentido, vale la pena hablar de un luchador que superó sus adicciones para convertirse en un auténtico campeón de la WWE.

Eddie Guerrero, el icono que antes de morir fue leyenda en la WWE

Eddie Guerrero perdió la vida cuando solamente tenía 38 años de edad y mientras estaba casado con Vickie Guerrero. En su legado aparecen sus dos hijos, Sherilyn y Shaul, así como una camada importante de amigos del wrestling entre los que destacan Rey Mysterio, Triple H y LA Park, Adolfo Tapia.

@wrestling_subtitulos La promo que casi hace llorar a Lesnar 🚬🎬 #wwe #eddieguerrero #eddieguerrerowwe #brocklesnar #brocklesnarwwe #wrestling #smackdown #wweraw #aew #viral #cine #wrestlingsubtitulos #wwesubtitulos #wwesubtitulado #wwelatino #viral #wwenowayout #wweenespañol #latinoheat ♬ sonido original - Wrestling Subtítulos

Sus últimos años de vida fueron por demás complicados, pues en estos tuvo que enfrentar problemas de adicciones, salud y familiares. Pese a ello, Eddie Guerrero regresó a la WWE no solo como un excelente luchador, sino como alguien que dominaba a la perfección el micrófono y, por ende, la emoción del público.

Eddie Guerrero perdió la vida el 13 de noviembre del 2025 luego de sufrir un paro cardiaco; sin embargo, y bajo el grito “Viva la raza” logró dejar una huella en la WWE, esto mientras abría puertas a la comunidad latina que, ahora mismo, es realmente grande en la empresa.

¿Qué logros obtuvo Eddie Guerrero en la WWE?

Probablemente, el punto más alto en la carrera de Eddie Guerrero en la WWE fue el 2004, cuando obtuvo el campeonato mundial de la marca al derrotar a Brock Lesnar. No obstante, en su etapa en la marca fue campeón en múltiples ocasiones, destacando el título intercontinental y algunos cinturones en parejas.

