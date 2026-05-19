Carlos Alcaraz enciende las alarmas por lesión

Malas noticias para el tenis mundial y especialmente para los aficionados de Carlos Alcaraz. El español anunció este lunes que no podrá disputar ni el torneo de Queen's ni Wimbledon debido a la lesión en la muñeca derecha que arrastra desde el Conde de Godó, situación que sigue frenando su regreso a las canchas.

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El murciano confirmó la noticia a través de redes sociales, donde explicó que, aunque su recuperación avanza de forma positiva, todavía no se encuentra en condiciones de competir al máximo nivel. La ausencia representa un golpe durísimo para la temporada del español, ya que dejará escapar puntos importantes en el ranking y se perderá dos torneos donde históricamente ha brillado.

"Mi recuperación va por buen camino y me siento mucho mejor, pero desgraciadamente aún no estoy listo para poder jugar y por eso tengo que renunciar a la gira de hierba en Queen's y Wimbledon", escribió Alcaraz.

La lesión cambia por completo la temporada

La molestia en la muñeca apareció durante la disputa del Conde de Godó y desde entonces el panorama se complicó para el español. Primero tuvo que bajarse de los Masters 1000 de Madrid y Roma, posteriormente anunció que tampoco jugaría Roland Garros y ahora también queda fuera de toda la gira sobre césped.

La noticia tiene un impacto fuerte tanto en lo deportivo como en el ranking ATP. Tan solo por perderse la temporada de tierra batida, Alcaraz dejó escapar alrededor de 3000 puntos, situación que permitió que Jannik Sinner recuperara el número uno del mundo. Además, el italiano atraviesa un momento espectacular tras conquistar recientemente los Masters 1000 de Madrid y Roma, completando así la colección de los nueve torneos de esta categoría.

Ahora, con la ausencia en Queen's y Wimbledon, el español perderá otros 1800 puntos adicionales, complicando todavía más su lucha por volver a la cima del tenis mundial.

Wimbledon tendrá un vacío enorme sin el español

La baja de Alcaraz pega fuerte especialmente en Wimbledon, torneo donde ya sabe lo que es tocar la gloria. El español fue campeón en 2023 y 2024, mientras que en 2025 alcanzó la final, la cual perdió precisamente ante Jannik Sinner.

También dejará vacante la defensa del título en Queen's, competencia que se le había dado especialmente bien y donde conquistó el campeonato en 2023 y 2025.

Por ahora, el objetivo del tenista español será recuperarse completamente para volver en la gira de cemento norteamericana. En el horizonte aparecen el Masters 1000 de Canadá, Cincinnati y el Abierto de Estados Unidos, torneo donde conquistó el título la temporada pasada.

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