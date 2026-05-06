Sabalenka levanta la voz y amenaza al tenis mundial

Aryna Sabalenka volvió a convertirse en protagonista fuera de las canchas. La tenista bielorrusa, actual número uno del ranking mundial, lanzó un fuerte mensaje contra la distribución económica en los torneos más importantes del circuito y dejó abierta la posibilidad de un boicot por parte de los jugadores para exigir mejores condiciones.

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Durante una conferencia de prensa previa a su participación en el Masters 1000 de Roma, Sabalenka habló sobre la polémica que se ha generado alrededor de los premios económicos de Roland Garros y respaldó las quejas de varios tenistas de élite que consideran insuficiente el porcentaje de ganancias destinado a los jugadores.

"Definitivamente merecemos recibir un mayor porcentaje", afirmó la campeona bielorrusa, quien fue contundente al señalar que el espectáculo depende directamente de los tenistas.

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La declaración encendió rápidamente el debate dentro del mundo del tenis, especialmente porque Sabalenka mencionó que un posible boicot podría ser la única herramienta para presionar a los organizadores de los grandes torneos.

"Creo que en algún momento haremos boicot. Será la única manera de luchar por nuestros derechos", declaró la tenista de 28 años.

Los jugadores buscan mayor participación económica

La discusión sobre el reparto de premios no es nueva en el circuito profesional, pero en los últimos meses el tema volvió a tomar fuerza debido al crecimiento económico que han tenido los torneos Grand Slam.

De acuerdo con reportes recientes, varios jugadores de primer nivel expresaron su inconformidad por la cantidad de dinero que reciben en comparación con los ingresos generados por derechos de televisión, patrocinadores y venta de boletos.

Entre las figuras que respaldaron el reclamo aparecen nombres importantes como Jannik Sinner, Coco Gauff y la propia Sabalenka, quienes habrían firmado un comunicado mostrando su descontento con las cifras ofrecidas para Roland Garros. Sin embargo, uno de los nombres que llamó la atención por no aparecer en el documento fue Novak Djokovic. Según información difundida por medios internacionales, el serbio no firmó el escrito, aunque históricamente ha apoyado varias iniciativas en favor de los jugadores.

Sabalenka pide cambios para el futuro del tenis

La bielorrusa, ganadora de cuatro títulos de Grand Slam entre Australia y Estados Unidos, dejó claro que no busca confrontación, sino una negociación justa que beneficie a todas las partes involucradas.

Sabalenka aseguró que espera que las conversaciones entre jugadores y organizadores puedan conducir a una solución positiva en el futuro. Para ella, el objetivo principal es encontrar un equilibrio donde tanto los torneos como los deportistas se sientan satisfechos.

Mientras tanto, la tensión crece rumbo a Roland Garros y el debate sobre el dinero en el tenis vuelve a ocupar el centro de atención. La posibilidad de un boicot todavía parece lejana, pero las palabras de la número uno del mundo ya provocaron un fuerte impacto en todo el circuito internacional.

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