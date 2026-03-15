Es mexicana, es campeona y es la mejor del mundo en kickboxing; le llaman ‘La Peligrosa’

Con todo en contra, metiéndose a terreno hostil ante las locales, poco a poco 'La Peligrosa' destronó a cada una de las niponas. Hoy apareció en la élite de una de las empresas más importantes de las artes marciales mixtas. Esta es la historia de la peleadora mexicana, que le dio otro primer lugar a México a nivel mundial.

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¿Quién es 'La Peligrosa' Rodríguez?

Con 24 años, la oriunda de Nuevo León cuenta con una trayectoria bastante importante en el mundo de MMA. En estos momentos se desarrolla como uno de los talentos más importantes de la empresa K-1. A mediados de febrero la gladiadora peleó contra Kira Masutani, a quien le quitó el cinturón peso átomo y por lo que el ranking la dejó en lo más alto.

La empresa japonesa es de las más importantes en el mundo de las peleadoras, por lo que meterse en el primer sitio y tener a nueve japonesas detrás de ella es un mérito importantísimo. Es la primera vez que una mexicana se instala en lo más alto en dicha empresa y por ello la gente está volteando a ver su historia.

Al concretar su hazaña, expresó las siguientes palabras: “Ella era la campeona… llevaba nueve peleas invictas. Todo eso nos jugó como un reto más difícil. Cuando se dio el resultado, no veía la magnitud de lo que habíamos hecho”.

¿Qué sigue para 'La Peligrosa' en el futuro inmediato?

Ya a casi un mes de su hazaña lograda con un viaje larguísimo hasta Japón, 'La Peligrosa' ha generado eco, pues en estos momentos también existe otro talento como el de Regina Tarín, lo cual posiciona a las artes marciales mixtas mexicanas entre lo mejor del mundo. Con logros de ese tamaño, las puertas se abren para las futuras estrellas tricolores.

En estos momentos no se tiene información específica de lo que vendrá, pero seguramente tendrá que defender su cinturón arrebatado a Kira Masutani. Todo puede pasar en los próximos días, pero no cabe duda que se espera tener noticias de su siguiente pelea a la brevedad.