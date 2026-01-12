Esta sería la luchadora mexicana que ficharía WWE

En las horas recientes se dio a conocer que la WWE está realmente interesada en fichar a una peleadora mexicana. Aunque no es tan común ver algo así, la nacida en Ciudad de México compartió que la propia empresa la invitó directamente a probarse con ellos. Sin embargo, para los que no la conocen, no se dedica a la lucha libre… sino a las artes marciales mixtas. Así luce el presente de Regina Tarín Malpica Rivera.

¿Por qué WWE se interesó en esta luchadora mexicana?

La competidora de MMA publicó en su cuenta de Instagram que la WWE le invitó directamente para formar parte de un grupo de peleadoras que se probarán en los famosos Tryouts de la empresa. Estos espacios sirven para probar probables nuevos talentos surgidos de otras disciplinas. Por ello, Regina Tarín presumió que fue la única mexicana de esta selección .

Así, mucha gente realmente se sorprendió, pues se han hablado maravillas de la joven de 21 años pero no estaba entre los planes verla dar el salto a la lucha libre. Debutó en el circuito profesional en 2023 y ha demostrado una calidad destacada, pues al momento tiene récord de 7-0. La mexicana que está invicta en las artes marciales mixtas podría convertirse en un futuro talento del wrestling.

Aunque aún tendrían que pasar muchas cosas para que Regina se convierta en superestrella de la WWE, muchos indican que su talento, chispa y dedicación le podrían abrir un camino de manera más sencilla de lo que muchos creen.

¿Hace cuanto WWE no tiene a una luchadora 100% mexicana entre sus filas?

Peleadores mexicanos han forjado carreras llenas de éxito en esta gran empresa, sin embargo sería prácticamente inédito que una nacida en suelo azteca llegue a WWE. Hay casos donde se sabe que hay ascendencia mexicana, pero según algunos datos solamente hay una peleadora nacida en México que debutó en WWE.

El caso es reciente, y su nombre con la empresa fue Yulisa León (nombre real Jennifer Michell), quien estuvo en NXT y SmackDown, pero donde una grave lesión mermó su desarrollo y la hizo dejar la empresa en 2023.