ÚLTIMA HORA: La plancha de Uriel Antuna que deja con uno menos a Pumas en la Final del Clausura 2026

Los Pumas quedaron con uno menos en los minutos finales del Clausura 2026 luego de una artera entrada por parte de Uriel Antuna sobre Jeremy Márquez que le costó la tarjeta roja en la Final de la Liga BBVA MX este domingo 24 de mayo en la cancha del Estadio Olímpico de Ciudad Universitaria.

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Uriel Antuna deja a Pumas con uno menos tras artera entrada sobre Jeremy Márquez

La pelota se jugaba cerca de la zona de bancas cuando Uriel Antuna estiró la pierna y le dejó los tachones en el tobillo a Jeremy Márquez, lo que en primera instancia le costó el cartón preventivo.

Sin embargo, el VAR mandó llamar al árbitro para que revisara la jugada y tras acudir al monitor el silbante determinó que la acción era acreedora de una tarjeta roja y cambió su decisión dejando a los Pumas con un hombre menos.

Finalmente, la inferioridad numérica le pasó factura a los Pumas y Rodolfo Rotondi convirtió el gol con el que Cruz Azul se coronó campeón de la Liga BBVA MX por décima ocasión de su historia.

El Cruz Azul celebra la consecución del título del torneo Clausura 2026 de la Liga BBVA MX y borda la décima estrella en su escudo.

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