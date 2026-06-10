Se resuelve el futuro de Thiago Espinosa: ¿se va de Club América o se queda?

Cuando todo parecía que Thiago Espinosa saldría del Club América, su situación podría dar un giro inesperado. El lateral izquierdo tenía un pie y medio dentro del Atlante, club que regresará a la Primera División del futbol mexicano en el Apertura 2026 y que estaba buscando reforzar su última línea con el fichaje del jugador americanista. Sin embargo, su situación podría cambiar drásticamente.

Si bien es cierto que una buena cantidad de fuentes señalan que su salida hacia los Potros de Hierro está encaminada, el América no ha emitido ningún anuncio oficial hasta la fecha. La información data de aproximadamente cuatro semanas y Espinosa aún sigue entrenándose en el Nido de Coapa. Ahora, la llegada de Guillermo Almada podría cambiar su futuro completamente.

Thiago Espinosa, jugador del América|@thiago_814

Thiago Espinosa podría quedarse en el América

Nuevos reportes mencionan que la directiva de las Águilas habría cambiado su perspectiva respecto al uruguayo Espinosa. Si bien es cierto que ya colocaban al jugador en el Atlante, la contratación de Almada como entrenador habría cambiado todos los planes: puertas adentro esperan que sea el técnico charrúa quien tome la decisión final con Thiago y será el encargado de dar luz verde a su salida o mantenerlo en el equipo.

TE PUEDE INTERESAR:



El exentrenador de Pachuca es reconocido por apostar a las fuerzas básicas y a futbolistas jóvenes con espíritu competitivo. Thiago Espinosa encaja perfectamente en este estilo de jugador: joven de 21 años y con un potencial más que interesante. Además, existe el factor de que ambos nacieron en Uruguay, por lo que se entienden a la perfección. Las próximas semanas serán cruciales para conocer el futuro del defensor azulcrema.

Thiago Espinosa|Crédito: Club América / X

Thiago Espinosa ya forma parte del América

Cabe recordar que el lateral izquierdo había llegado al conjunto azulcrema mediante una cesión desde Racing de Montevideo. La misma tenía como fecha límite el 31 de diciembre de 2026, pero diversos reportes afirman que la directiva del América tomó la decisión de ejecutar la opción de compra que mantenía su contrato.

De esta manera, las Águilas desembolsaron alrededor de 2 millones de dólares para quedarse con la totalidad de la carta de Espinosa. Sin embargo, su futuro aún sigue en el aire: con posibilidades de salir al Atlante o mantenerse en el equipo azulcrema siempre y cuando Guillermo Almada lo considere de esta manera.