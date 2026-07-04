OFICIAL: La segunda selección CALIFICADA a los Cuartos de Final del Mundial 2026

Concluyó la primera jornada de los Octavos de Final del Mundial 2026 y quedó definida la primera llave de los Cuartos de Final este sábado 4 de julio tras un par de emocionantes encuentros que dejaron clasificados a las Selecciones de Francia y Marruecos.

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Los resultados de los partidos de este sábado 4 de julio

La Selección de Marruecos eliminó al primer anfitrión de la Copa Mundial de la FIFA 2026 al derrotar con un contundente 3-0 a su similar de Canadá y disputar nuevamente unos Cuartos de Final como lo hizo en la edición anterior de Qatar 2022.

El equipo del norte de África ya dejó fuera a una potencia como los Países Bajos y ahora buscará repetir la proeza, además de cobrar venganza de la Francia de Kylian Mbappé que acabó con su sueño mundialista en la primera Copa disputada en Medio Oriente.

Por su parte, Francia, sufrió de más para dejar fuera a unos aguerridos paraguayos que vendieron cara la derrota y dieron cara a una potencia que se encamina a regresar a una Final de Copa del Mundo.

Marruecos y Francia se verán las caras en los Cuartos de Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026 el próximo jueves 9 de julio en la cancha de Boston en un partido de pronóstico reservado.

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