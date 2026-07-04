Javier Aguirre revela lo que más le ha sorprendido de Tala Rangel en el Mundial 2026

La elección del portero titular de la Selección Mexicana había generado dudas, pero Javier Aguirre tenía muy claro que el elegido para ese puesto era Raúl 'Tala' Rangel, quien desde el primer partido de México en la Copa Mundial de la FIFA 2026 TM ha demostrado que está preparado para la responsabilidad.

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Javier Aguirre asegura que Tala Rangel es el elegido para el puesto

Luego de cuatro partidos en la Copa Mundial de la FIFA 2026, Raúl 'Tala' Rangel ha mantenido su portería en ceros con destacadas actuaciones como en el duelo ante Corea del Sur o recientemente ante Ecuador en donde detuvo jugadas claves.

Estas actuaciones han sorprendido a la afición mexicana y al propio Javier Aguirre que destacó el nivel que ha mostrado el guardameta y su capacidad para sobreponerse a las adversidades que ha enfrentado en su carrera.

Soccer Football - FIFA World Cup 2026 - Mexico Press Conference - Estadio Azteca, Mexico City, Mexico - July 5, 2026 Mexico coach Javier Aguirre during the press conference REUTERS/Henry Romero|Henry Romero/REUTERS

"Me ha sorprendido gratamente su forma de sobreponerse a situaciones adversas y eso no es fácil en un portero. Él se ha equivocado, lo han insultado, abucheado y ha sacado la casta. En lo futbolístico es muy bueno desde que lo vi en televisión y en vivo pero me sorprende su fortaleza mental, habla bien, manda mucho y es muy ordenado, eso me ha sorprendido gratamente", declaró Aguirre en conferencia de prensa este sábado previo al duelo que enfrentará a México contra Inglaterra por los Octavos de Final del campeonato del mundo.

La Selección Mexicana se enfrentará a su similar de Inglaterra este domingo 5 de julio a las 18:00 horas, tiempo del centro de México, a través de la pantalla de TV Azteca y en las plataformas digitales de Azteca Deportes.

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