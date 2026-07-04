Guillermo Ochoa pide volver a México si logran derrotar a Inglaterra en el Mundial 2026

La Selección de México se encuentra concentrada para encarar el partido más relevante de su proceso deportivo actual en la Copa Mundial de la FIFA 2026™ ya que disputará este domingo 5 de julio el pase a los cuartos de final del torneo internacional frente a la Selección de Inglaterra sobre el césped del Estadio Ciudad de México.

En la víspera de este crucial enfrentamiento de eliminación directa, el experimentado guardameta Guillermo Ochoa habló ante la prensa una vez finalizado el último entrenamiento previo al gran duelo y le envió un mensaje a la afición mexicana "Ojalá que el día de mañana se vuelva a repetir algo, pero que festejemos todos cuidándonos con alegría en paz, cuidando nuestras calles, cuidando nuestros monumentos, cuidando nuestro país, porque es responsabilidad de todos, no cuidar de nuestra gente también".

Además, el portero hasta bromeo con la idea de que si logran la victoria los jugadores puedan festejar con la gente en el Ángel: "Así es que esperemos mañana hacer un partido redondo y que podamos festejar todos. Ojalá que Javier nos deje también ir al Ángel a nosotros".

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La afición mexicana, un factor clave para Ochoa en esta Copa Mundial de la FIFA 2026™

El histórico guardameta del combinado nacional, que en la actual justa mundialista llegó al récord de disputar 6 mundiales consecutivos, dejó en claro que la afición ha tomado un rol preponderante en lo que va del torneo: "A la gente primero pedirle que pues que sigan como van porque se siente en la cancha el empuje de de ellos que nos dan ese ese extra en el estadio, la gente que está afuera, la gente que se junta a ver el partido que sigan disfrutando y también que nos cuidemos" conlcuyó.

El conjunto dirigido por Javier Aguirre llega motivado al duelo contra Inglaterra tras dejar en el camino a Ecuador en la ronda de dieciseisavos de final, con una contundente victoria por dos tantos contra cero, gracias a los goles de Julián Quiñones y Raúl Jiménez.