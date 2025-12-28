Esta es la suma millonaria que Anthony Joshua perdió por noquear a Jake Paul

El evento boxístico sigue dejando su resaca tras un resultado que se percibía como obvio, pero que dejó un knockout sumamente polémico. Estas situaciones han dejado muchas críticas alrededor, pues se indica que se pervierte la esencia del pugilismo, sin embargo cada vez es más común… dado que la bolsa del acumulado deja cifras imposibles de ignorar. Pero por esta razón Anthony Joshua perderá mucho dinero tras su golpe fulminante sobre Jake Paul.

¿Por qué Anthony Joshua tendrá que dejar millones atrás tras noquear a Jake Paul?

Los cuestionamientos hacia estos espectáculos tienen varios puntos a favor, dado que enfrentan a profesionales o ex profesionales con toda la técnica y experiencia del mundo, ante personas que pueden resultar severamente afectadas. Y tal como se temía, el británico causó estragos en el cuerpo de Jake Paul.

En el sexto asalto, Jake se vio acorralado contra las cuerdas y Joshua no perdonó en absoluto para golpear el rostro y romperle en dos la quijada al influencer. Ante eso, la bolsa millonaria se dividió en dos partes. En este caso, Anthony se quedó con alrededor de 93 millones de dólares. Sin embargo, terminará con prácticamente la mitad del premio.

Reportes especializados como los de Yahoo Sports, AceOdds o SportBible, indican que la ley estadounidense (lugar donde pelearon) le pedirá cerca de 34. 4 millones del premio, esto por temas tributarios. Además, el Reino Unido le exigiría otros 9.4 millones, lo que le dejaría una bolsa real de 49.2 millones a Joshua, lo que equivale al 53.3% de lo que presumía su premio al inicio.

¿Cuál es el estado de salud de Jake Paul tras su combate ante Anthony Joshua?

Como se informó desde hace una semana, la mandíbula de Jake se partió en dos y gracias al material audiovisual que compartió su hermano Paul (hoy estrella de WWE), se sabe que requirió de intervención quirúrgica inmediata. Esto provocó que estuviera toda la presente semana con dolor y rigidez. Ahora, según los planes que tienen y presumen, buscarán al Canelo Álvarez para su siguiente enfrentamiento.