OFICIAL: La única Selección que España no pudo derrotar en el Mundial 2026

La Selección de España se coronó campeona del mundo este domingo 19 de julio tras vencer a Argentina en la Final de la Copa Mundial de la FIFA 2026; sin embargo, el cuadro español no tuvo un paso perfecto en la justa mundialista y solo tuvo un rival al que no pudo vencer.

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Cabo Verde, la única selección a la que España no pudo vencer en el Mundial 2026

La Selección de Cabo Verde se presentó en el Mundial 2026 haciendo su debut en justas mundialistas ante España y se pronosticaba una victoria por goleada para la Furia Roja; sin embargo, los africanos sorprendieron al mundo con su buen futbol y solvencia defensiva, además de una actuación soberbia del portero Vozinha que le valió el reconocimiento internacional.

Cabo Verde logró resistir el empate sin goles los 90 minutos y sumaron su primer punto en la historia de los Mundiales, además de convertirse en la única selección a la que la ahora campeona del mundo no pudo derrotar.

La proeza caboverdiana toma mayor fuerza tras la consagración es España como campeona del mundo, ya que los europeos le pasaron por encima a todos sus rivales posteriores, empezando por Arabia Saudita y siguiendo con Uruguay, Austria, Portugal, Bélgica, Francia y Argentina en la Final, recibiendo solo un gol en contra.

Cabo Verde superó la primera ronda con tres empates y segundo de su grupo y en la siguiente ronda se midió contra Argentina, a la que también puso en aprietos tras un dramático empate 1-1 en tiempo regular y un 3-2 en los tiempos extras que hizo soñar a todo un continente.

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