Nicolás Larcamón recuperaría pieza clave en Cruz Azul a horas del juego ante LAFC

Cruz Azul buscará seguir en pie en la Concacaf Champions Cup. Esta noche se enfrentará a LAFC, uno de los equipos más duros de la MLS, pero Nicolás Larcamón recibió un notición que ya se festeja en La Noria. El conjunto cementero tendrá el regreso de Carlos Rotondi en el juego de Ida de los Cuartos de Final de la Concachampions, futbolista que ha sido clave en la Liga BBVA MX.

A pesar de estar peleando por el liderato del Clausura 2026 con Chivas de Guadalajara, Cruz Azul no atraviesa su mejor momento futbolístico. Solo ha conseguido dos unidades de las últimas nueve disputadas empatando contra Pumas y Mazatlán, además de haber caído contra Pachuca en la Jornada 13. En el medio se encuentra el empate en la Vuelta de los Octavos de Final de la Concachampions, por lo que suma cuatro juegos oficiales sin ganar.

Resulta que en los últimos tres duelos de esta mala racha, Rotondi estuvo ausente. El mediocampista argentino salió de cambio en el minuto 31 contra la UNAM por lesión y no ha vuelto a ver minutos dentro del terreno de juego. Los datos hablan por sí solos y lo cierto es que ha sido muy importante para La Máquina en este último tiempo. Ahora, Larcamón puede respirar, ya que lo tendrá de vuelta contra LAFC esta noche.

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Cruz Azul buscará batir a un equipo sólido

LAFC tiene una de las plantillas más potentes de la MLS con jugadores de renombre como Heung-min Son, por ejemplo. Aún no conocen la derrota; llevan 5 victorias, 1 solo empate y hace 10 partidos que no pierden. Otro dato imponente del rival de Cruz Azul es que durante los 6 juegos que disputó en la presente temporada, no recibió goles y anotaron en 14 ocasiones.

En este primer duelo, La Máquina visitará el BMO Stadium y buscará anotar un gol para poner en juego la regla de visitante. Por supuesto, también intentará mantener la portería a cero para llegar con mayor confianza al juego de Vuelta que se jugará en el Estadio Cuauhtémoc.

¿A qué hora juega Cruz Azul por Concachampions?

Cruz Azul y LAFC se verán las caras por la Ida de los Cuartos de Final de la Concacaf Champions Cup este martes 7 de abril. El juego está estipulado para iniciar a las 19:00 horas (tiempo Centro de México) y se llevará a cabo en el BMO Stadium de los Estados Unidos. Los norteamericanos vienen de eliminar a Liga Deportiva Alajuelense en la fase anterior, mientras que los Celestes hicieron lo propio ante Rayados de Monterrey.