¡APLASTARON! Luka Doncic, Lebron James y los Lakers suman una víctima más a su racha

Luka Doncic firmó una actuación descomunal de 60 puntos y encabezó la victoria de Los Angeles Lakers por 134-126 sobre Miami Heat, resultado con el que el equipo angelino hiló su octavo triunfo consecutivo y firmó su mejor racha de la temporada.

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El escolta esloveno volvió a imponer su peso ofensivo en un partido de alta exigencia, en el que los Lakers también contaron con un triple-doble de LeBron James, en una noche en la que el veterano además empató la marca histórica de más partidos disputados en la NBA.

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Los Lakers prendidos en el cierre de la temporada

La explosión anotadora de Doncic fue determinante para que los Lakers resolvieran un duelo que por momentos se apretó en la segunda mitad, pero que terminó inclinándose gracias a la capacidad del equipo para responder en el tramo final.

La franquicia de Los Angeles mantuvo el control ofensivo y sostuvo el impulso que la ha convertido en uno de los conjuntos más en forma de la Conferencia Oeste en este cierre de calendario regular.

¿Luka Doncic es candidato al MVP de la NBA?

El rendimiento del base europeo también refuerza su estatus como uno de los máximos candidatos al premio al Jugador Más Valioso y como el motor principal del ataque angelino.

En la previa del encuentro, Doncic ya era el líder anotador de la liga, con un promedio de 33.0 puntos por partido, además de ubicarse entre los mejores asistentes de la NBA. Esa combinación de volumen ofensivo y creación para sus compañeros ha sido la base del resurgimiento de los Lakers. La victoria no solo amplía la racha positiva, sino que también mejora la posición del equipo en la pelea por la clasificación y fortalece el ánimo de un vestidor que atraviesa su mejor momento de la campaña.

Con Doncic en modo dominante y James sosteniendo el equilibrio colectivo, los Lakers lucen cada vez más sólidos rumbo a la recta decisiva de la temporada.

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