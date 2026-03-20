NBA: Cade Cunningham sufre colapso pulmonar y será baja por tiempo indeterminado

Una pésima noticia sacudió al baloncesto de la NBA este jueves al confirmarse una inesperada lesión. El talentoso base de los Detroit Pistons , Cade Cunningham, fue diagnosticado con un colapso pulmonar.

La gerencia del equipo líder de la Conferencia Este de la NBA informó oficialmente sobre la salud del jugador mediante un sorpresivo comunicado. Los expertos médicos determinaron que el base estrella sufre un complejo neumotórax en su pulmón izquierdo tras someterlo a múltiples pruebas exhaustivas.

Un neumotórax ocurre puntualmente cuando el aire se filtra en el espacio ubicado entre el pulmón y la pared torácica del paciente. Este aire empuja el exterior del pulmón y lo hace colapsar parcial o totalmente, dificultando la respiración y causando muchísimo dolor torácico repentino.

¿Cómo ocurrió la lesión de Cade Cunningham en la NBA?

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Todo sucedió durante el partido del martes donde Detroit enfrentaba a los Washington Wizards. En el primer cuarto, Cunningham se lanzó al suelo buscando recuperar un balón suelto.

Durante esa jugada dividida, un novato del equipo rival aterrizó fuertemente sobre la espalda del talentoso armador. Inicialmente, el cuerpo médico del equipo creyó que se trataba simplemente de unos espasmos musculares en la espalda porque el atleta reportó molestias menores. Sin embargo, la situación era considerablemente peor.

El candidato al premio MVP de la liga intentó seguir jugando durante algunos minutos más demostrando su inmensa valentía competitiva. Finalmente, el basquetbolista tuvo que ser sustituido cuando restaban poco más de seis minutos del primer periodo porque el dolor insoportable le impedía seguir al máximo.

Esta desafortunada situación frena drásticamente una campaña histórica para la franquicia de Michigan. Actualmente ostentan un récord sumamente positivo de cuarenta y nueve victorias y diecinueve derrotas, liderando sólidamente toda la Conferencia Este por encima de los Celtics de Boston. El impacto será indudable deportivamente.

A nivel individual, los números del base armador eran realmente espectaculares esta temporada regular. Promediaba impresionantes veinticuatro puntos, casi diez asistencias y cinco rebotes por encuentro.

¿Cuánto tiempo durará la lesión de Cade Cunningham en la NBA?

El comunicado oficial de los Pistons establece que su jugador será reevaluado por médicos en dos semanas. No existe una fecha oficial para su esperado regreso a los entrenamientos diarios.

Los expertos médicos deportivos indican que el tiempo de recuperación promedio para un jugador de baloncesto con esta delicada condición es de aproximadamente veintiséis días. Esto significa que el equipo deberá encontrar rápidamente soluciones ofensivas para mantener el primer lugar de la clasificación general sin su máxima figura.

Existe gran optimismo dentro de la organización de Detroit sobre su rápida recuperación a corto plazo. Fuentes cercanas aseguran que el daño pulmonar es leve, manteniendo viva la esperanza de retornar velozmente.

El principal objetivo médico es que el talentoso deportista logre estar totalmente disponible para el comienzo de los emocionantes playoffs. La postemporada arranca el próximo dieciocho de abril, brindando un margen valioso para que el pulmón sane correctamente sin apresurar absolutamente nada de su complejo proceso de rehabilitación.

Otro aspecto crítico afectado por esta larga pausa médica es la elegibilidad del jugador para los prestigiosos premios de la temporada. Para calificar a estos inmensos honores, la liga exige formalmente un mínimo de participación oficial de sesenta y cinco partidos disputados por cada candidato potencial.

Hasta el incidente contra Washington, el estadounidense había disputado sesenta y un compromisos oficiales. Le faltaban solo cuatro juegos para cumplir la cantidad mínima de compromisos que exige la liga para aspirar a premios individuales.

Su inclusión en los prestigiosos equipos ideales y su candidatura legítima al trofeo como jugador más valioso del año quedan en un suspenso absoluto e incierto. Absolutamente todo dependerá de cómo evolucione su capacidad respiratoria durante las próximas semanas cruciales que están por venir inmediatamente.

Los fanáticos de la afición cruzaran los dedos esperando una sanación plena e inmediata. La salud siempre será la prioridad máxima en cualquier deporte profesional de altísimo rendimiento competitivo.

